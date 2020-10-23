Катастрофа самолета Ан-26Ш: начальника Харьковского университета Воздушных сил отстранили

23.10.2020, 20:40, Новости дня

Генерал-майор Александр Туринский отстранен от исполнения обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба приказом Министерства обороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 23 октября.

Туринского отстранили до официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы.

“Продолжается работа комиссии Министерства обороны Украины по техническому расследованию катастрофы самолета АН-26Ш в Харьковской области и правительственной комиссии во главе с вице-премьером, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским”, – рассказали в Минобороны.

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер написал сегодня в Telegram, что виновных в трагедии нужно назвать и наказать решением суда.

“Так не должно быть, чтобы виновные в гибели наших курсантов и офицеров избежали ответственности и справедливого наказания за свои поступки или бездействие”, – отметил он.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Единственным выжившим стал курсант Вячеслав Золочевский.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

7 октября Уруский сообщил, что расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение учебного самолета Ан-26Ш позволила установить содержание переговоров между членами экипажа и руководителями полетов. “Расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом”, – отметил Уруский.

20 октября в Гештабе ВСУ заявили, что родственникам погибших курсантов выплатили компенсации.

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы пообещала обнародовать причины трагедии на заседании Кабмина 28 октября.