Мнение: Азиатская Россия, Ленин против Ленинграда и день похоронщика

23.10.2020, 20:25, Разное

1. А не кажется ли вам, коллеги, что Россию всё реже обвиняют в том, что мы якобы являемся азиатской страной, полной восточного деспотизма и варварства? И дело здесь не только в том, что расизм на Западе давно вышел из моды, а абсурдность подобных эпитетов в отношении нашей страны слишком уж очевидна. Как пишет Виктор Мараховский, современная Азия (то есть Китай, Япония и Южная Корея) с её мощной экономикой и высокими технологиями смотрится по ряду параметров уже лучше, чем Европа и США:

https://t.me/vmarahovsky/1687

Даже если отставить технологии в сторону, та же история с коронавирусом ярко показала, что жить в дисциплинированном азиатском обществе порою гораздо безопаснее, нежели в толерантном европейском.

2. Мы все хорошо знаем, что Ленина отправили в Мавзолей вопреки желанию его семьи. Но, оказывается, и Петроград переименовали в Ленинград вопреки воле покойного вождя:

https://lenta.ru/articles/2020/07/03/savin_1/

Народ откликнулся на переименование Петрограда в Ленинград анекдотами. <…> Никита Окунев воспроизвел один из них в своем дневнике в марте 1924 года:

Ленин прислал с того света депешу, чтобы переименование это отменили, а то, говорит, Петр Великий покоя мне не дает, бегает за мной с дубинкой и кричит: «Ты у меня город украл!»

Художник Александр Бенуа тогда же, в марте 1924 года, писал в дневнике о том, что Ленин при жизни был против переименования в его честь бывшей имперской столицы: якобы в начале 1920-х годов Ильич заверил петербургских интеллигентов, «всполошившихся тогда уже слухами о таком переименовании, […] что никогда не допустит, чтобы посягнуть на имя, данное городу первым русским революционером».

Иногда задумываешься, а пошёл бы Ильич на революцию в 1917 году, если бы знал, что сделают с ним и с его именем последователи? А был бы он коммунистом, если бы мог заглянуть в будущее и увидеть конечный результат своего опасного эксперимента?

3. В России до сих пор нет профессионального праздника для работников похоронного дела:

https://lenta.ru/news/2020/10/20/pohorony/

Директор ритуальной фирмы из Томска Александр Шарабаев предложил заменить праздник Хэллоуин в России на День работника похоронной отрасли. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как рассказал бизнесмен, свое обращение с предложением он направил губернатору Томской области Сергею Жвачкину. Необходимость введения официального праздника похоронщиков Шарабаев объяснил тем, что в данной сфере трудятся порядка 40-50 тысяч человек, от водителей катафалков до сотрудников крематориев и кладбищ. Тем более, указал глава ритуальной фирмы, в России нет профессионального праздника для этой категории работников.

Установить День работника похоронной отрасли Шарабаев предложил 30 октября, когда во всем мире отмечается Хэллоуин. Бизнесмен считает этот праздник «непонятным» и лично выступает против его празднования.