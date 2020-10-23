 

Мнение: Эрдоган. Раскрытые карты

23.10.2020, 20:20, Разное

Эрдоган выступил с заявлением, которое и является сутью нынешнего карабахского обострения. Пока энтузиасты в соцсетях и блогах с курвиметром ползают по картам и измеряют сектора стрельбы, спорят о том, какой именно сантиметр на карте кому принадлежит, и вообще – заняты никому не нужным делом, политики решают более важные задачи.

Суть заявления Эрдогана: "…Турция, как и Россия, имеет право находится тут ради установления мира. Вы знаете, что Турция так же является частью Минской Группы ОБСЕ, однако тройка (сопредседатели – Россия, Франция, США) не смогли найти решения. Азербайджан справедливо говорит: Если Армения предлагает Россию, тогда мы предлагаем Турцию…"

Эрдоган прямо требует равный статус с Россией, которую он предлагает выдвинуть в качестве посредника от имени Армении, предлагая Турцию в таком же качестве – но от лица Азербайджана. В случае, если Турция добьется своей политической задачи, следующим шагом станут гарантии Турции Азербайджану и строительство на его территории военной базы. Никакой иной логики здесь быть не может, тем более, что российская база на территории Армении уже есть. Равный статус – так равный статус.

Подобный маневр позволит Эрдогану: во-первых, обезопасить маршрут Южного газового коридора и весь кавказский сегмент трубопровода ТАНАП, а во-вторых, сделать шаг в сторону Транскаспийского маршрута поставок газа и перевалки грузов из Средней Азии. Это уже не нож в спину, а полноценное копье под рёбра.

Вчера на Валдае Путина прямо спросили о взаимоотношениях с Турцией, и Путин ушел от ответа, сделав крайне дежурное заявление про партнерство и добрососедство.Нелепо полагать, что он не в состоянии увидеть угрозу в том, что Турция буквально ворвалась в Закавказье и останавливаться не намерена. Но отвечать нечем, да и как именно отвечать – Путину неизвестно. Потому и нейтральный ответ.

Карабах в этом случае для Эрдогана становится важен как процесс – победа Азербайджана в Карабахе поставит под вопрос заботливо созданную конструкцию присутствия Турции в этом регионе. А потому ни малейшего интереса к действительному урегулированию этой проблемы у Эрдогана быть не может – ему нужен именно повод и обоснование для присутствия здесь. Другой вопрос, что Алиев должен убедиться, что без Турции никаких успехов ему добиться невозможно, а потому локальные победы армии Азербайджана (но крайне дозированные) Эрдогану как раз на руку.

Источник: Эль Мюрид



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