 

Мнение: Военкомат заманил призывников школьницей

23.10.2020, 20:10, Разное

Вот это подстава! 17-летняя девчонка не пощадила несколько десятков призывников и раздала повестки в военкомат. Чья была идея, история умалчивает, но известно, что школьница смогла привести на призывной пункт 30 парней.

Деваха ходила по домам призывников в городе Курчатове Курской области. Наивные, ничего не подозревающие пацанчики, увидев на пороге симпатичную 17-летнюю тян, с радостным волнением открывали ей дверь, а после получали от красотки совсем не то, чего хотелось бы, – а именно повестки в военкомат.

“Я с уважением отношусь к юношам, которые несут службу в армии. Считаю, что это почетная обязанность, поэтому и решила помочь в период осеннего призыва”, — поведала ответственная школьница.

И, кстати, схема сработала! Удалось не просто вручить повестки: все, кому девушка их вручила, вовремя явились в военкомат. Организаторы эксперимента остались довольны и подумывают продолжить такую практику в будущем. Школьницу правда просто грамотой наградили. А могли бы и премией поделиться, которую им однозначно выдали за такие успехи.

Источник: Достало



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