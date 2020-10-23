«Никто не должен быть несчастен»

23.10.2020, 20:05, Разное

Что на самом деле сказал папа римский о «праве гомосексуалов на семью»?

Свежая сенсация на тему «полного нравственного разложения Запада» облетела российские СМИ вечером 21 и утром 22 октября. Ее пикантность заключалась в том, что гомосексуальные браки теперь якобы «насаждают» не только политики и система школьного образования, но и сам папа римский — высший нравственно-канонический авторитет западного христианства.

Православное движение «Сорок сороков» призвало дать «достойный ответ от традиционалистов» всем либералам и экуменистам в РПЦ, которые выступают за сближение с католиками.

Вокруг чего разгорелись прямо-таки «милоновские страсти»?

«Франциск». Постер к фильму

Возбудителем стал документальный фильм живущего в США российского режиссера Евгения Афинеевского «Франциск», представленный 21 октября на Римском кинофестивале. В фильме представлены фрагменты интервью папы (в том числе того периода, когда он еще не был папой, а служил архиепископом Буэнос-Айреса) по проблемам мигрантов, беженцев, бедности, сексуального насилия со стороны священнослужителей и ЛГБТ. Пока был продемонстрирован лишь трейлер фильма, а его премьерный показ намечен на 25 октября.

В фильме звучат такие слова Франциска: «Гомосексуалы имеют право на семью. Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть из-за этого несчастен…

Мы должны принять закон о гражданском союзе. Таким образом они будут защищены законом. Я выступал за это».

Эти слова звучат в фильме по-английски, и читает их дикторский голос за кадром.

Режиссер фильма «Франциск» Евгений Афинеевский. Фото: Reuters

Агентство «Рейтер», которое первым дало новость об этой цитате из фильма, немного проясняет контекст. Папа рассказывал о том, почему в свою бытность архиепископом Буэнос-Айреса он выступал против аргентинского закона, разрешающего однополые браки, предлагая при этом альтернативную форму регулирования гомосексуальных отношений на уровне государства (не на уровне церкви!). При этом говорил он не о судьбах взрослых людей, решивших зарегистрировать такие отношения, а о детях, усыновленных ими (или оставшихся у них от прежних браков), — о том, что именно дети «имеют право на семью», независимо от того, кто их родители.

Действительно, Франциск за время своего понтификата не раз высказывал понимание проблем, с которыми сталкиваются сексуальные меньшинства, и выражал им сочувствие. Он говорил, что церковь не должна отталкивать таких людей, и даже просил у них прощения. Но папа не предпринимал попыток изменить официальное учение католической церкви по этому вопросу, которое сводится к тому, что сама по себе ориентация, если она обусловлена биологически, не может быть греховной, в то время как сексуальные отношения вне законного гетеросексуального брака признаются грехом.

Таким образом, каноническое право различает, условно говоря, «практикующих» и «не практикующих» гомосексуалов, не предъявляя к последним каких-либо претензий. И в этом смысле гомосексуальная ориентация предстает как своего рода особый крест, особое испытание, посылаемое Богом по Ему Одному известным причинам определенной части людей.

И «Рейтер» отмечает, что католическая церковь учит «относиться к гомосексуалам с уважением, но выступает против однополых браков».

Практически все российские публикаторы этой новости, будто сговорившись, ограничились лишь первой ее частью, полностью проигнорировав дальнейшие уточнения. Либеральные — может быть, «из лучших побуждений» (дескать, наконец-то Ватикан уравнивает гетеро- и гомосексуальные браки!), а официозные и православно-патриотические — чтобы лишний раз обличить «отступничество» папы. В любом случае получилась фальсификация, не просто компрометирующая папу, но и настраивающая консервативных христиан самых разных конфессий против католиков.

В фильме рассказывается о «пастырском подходе» Франциска к судьбе гомосексуальной семьи Андреа Руберы, который сумел вручить папе личное письмо после одной из месс. В нем рассказывалось, что Рубера со своим партнером усыновили троих детей и хотели бы воспитать их католиками, но опасаются давления в местном приходе, которое может причинить детям психологическую травму. Папа лично перезвонил Андреа через несколько дней, похвалил его за письмо и посоветовал, как лучше ввести детей в жизнь прихода. «Уже третий год дети идут по духовному пути», — говорит Рубера в фильме. При этом даже в частном общении Франциск не высказывал какой-либо оценки самому союзу Рубера со своим партнером, как бы давая понять, что официальная позиция церкви останется неизменной.

Конечно, позиция папы по столь деликатному вопросу отличается известной «пастырской гибкостью» — все-таки он получил хорошую иезуитскую школу. Для той части православных, которые вовсе не признают существования разных сексуальных ориентаций, такая позиция непонятна и неприемлема. Но это вовсе не повод делать из нее карикатурную страшилку в стиле российской госпропаганды о «загнивающем Западе».

Александр Солдатов

специально для «Новой»