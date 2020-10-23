 

Пикап Toyota Tundra проходит испытания на серпантине в США

23.10.2020, 19:55, Новости дня

Обновленный пикап Toyota Tundra проходит тестовые испытания на территории США.

Напомним, данная модель впервые вышла на рынок в 2007 году и за этот период несколько раз демонстрировали обновленное поколение пикапа. Эксперты предполагают, что новинка получит усовершенствованную платформу TNGA-F, а также 3,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью до 400 л.с. Пикап Toyota Tundra новой генерации обладает современной внешностью, которая проявляется в бамперах, решетке радиатора, головной оптике и других параметрах.

Кроме того, тестовые испытания осуществляются с применением камуфляжной пленки, которая не дает возможности рассмотреть все достоинства автомобиля. Кроме того, изменения коснулись подвески, предполагающей большую надежность и комфорт в новом пикапе Toyota Tundra.



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