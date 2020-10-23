Американцы создали окна-хамелеоны, вырабатывающие электрический ток

23.10.2020, 19:55, Новости дня

Для создания инновационной технологии использован особый минерал – перовскит. Нанеся его тончайшим слоем на стекло, ученые из американской лаборатории NREL создали окна-хамелеоны, которые не только регулируют количество света, попадающего в помещение, но и вырабатывают электроэнергию от солнечного излучения.

Данная технология может произвести настоящую революцию в области возобновляемой энергетики, отмечают эксперты. Достаточно подсчитать, какой средний процент площади на фасадах современных многоэтажек занимают окна, которые до сих пор считались самым слабым местом с точки зрения сохранения тепла.

Теперь солнечные батареи можно ставить не только на крышах. Увеличив площадь панелей в несколько раз, можно полностью обеспечить дома электрическим током.