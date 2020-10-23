 

Американцы создали окна-хамелеоны, вырабатывающие электрический ток

23.10.2020, 19:55, Новости дня

Для создания инновационной технологии использован особый минерал – перовскит. Нанеся его тончайшим слоем на стекло, ученые из американской лаборатории NREL создали окна-хамелеоны, которые не только регулируют количество света, попадающего в помещение, но и вырабатывают электроэнергию от солнечного излучения.

Данная технология может произвести настоящую революцию в области возобновляемой энергетики, отмечают эксперты. Достаточно подсчитать, какой средний процент площади на фасадах современных многоэтажек занимают окна, которые до сих пор считались самым слабым местом с точки зрения сохранения тепла.

Теперь солнечные батареи можно ставить не только на крышах. Увеличив площадь панелей в несколько раз, можно полностью обеспечить дома электрическим током.  



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Грузия открестилась от причастности к взрыву в Ливане

22.09 / “Пока это заявления политических фигур”. МИД Украины не получал сигналов о пересмотре безвиза с Евросоюзом

23.08 / Путин наградил медалью Ушакова 17 граждан США

21.09 / “Никогда не знаешь, вернется или не вернется”. Мика Ньютон поборола рак и призвала девушек регулярно обследоваться

13.07 / Иски к Facebook разрешили подавать в российских судах

07.07 / Представлен новый смартфон Poco M2 Pro

01.10 / Мнения: Постсоветским государствам пора определиться с Россией

04.08 / Стали известны подробности нападения с кислотой на женщину в Подмосковье

22.09 / В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом

14.09 / Состояние Балуха стабильно тяжелое

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска