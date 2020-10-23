 

Ракета для полета на Луну обойдется РФ в 1,5 млрд рублей

23.10.2020, 19:55, Новости дня

На сайте госзакупок появилась информация о стоимости разработки ракеты-носителя, предназначенного для будущей российской лунной миссии. Только на создание самой ракеты из бюджета будет выделено полтора миллиарда рублей, свидетельствует официальный источник.

Также стало известно, что указанные средства поступят на счета разработчиков на протяжении 2021-2022 годов. Напомним, что речь идет о сверхтяжелой ракете под названием «Енисей».

«Роскосмос» уже сообщал о том, что проектирование данного носителя начато сразу в двух версиях. Одна ракета будет способна доставить на Луну 27 тонн, друга – 33 тонны. Они же смогут вывести на орбиту Земли, соответственно, по 100 и 140 тонн полезного груза.



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