 

Ученые назвали экзопланеты и звездные системы, с которых можно наблюдать за Землей

23.10.2020, 19:55, Новости дня

Астрофизики из Соединенных Штатов представили список космических тел, на которых гипотетически могли бы расположиться базы инопланетян.

Ученые уточнили, что речь идет о звездных системах, в состав которых входят экзопланеты. Напомним, что так называют космические тела, условия на поверхности которых схожи с земными.

Если бы существовала какая-либо высокоразвитая цивилизация, представители которой интересуются, как развиваются события на Земле, они должны были бы вести наблюдения именно с этих экзопланет, уточняют специалисты.

Как минимум попавшие в список небесные тела, двигаясь по своей орбите, в определенное время выходят на прямую видимость Земли. При помощи современных телескопов на таком расстоянии можно определить, существует ли там развитая цивилизация.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / В Москве за ночь выпало более 15% месячной нормы осадков

04.09 / В деле об «отравлении» Навального заметили несовпадение фактов

04.09 / “Обвиняется в узурпации власти”. Сайт МВД Беларуси взломали и добавили Лукашенко в список разыскиваемых

31.08 / Новый кроссовер Haval H2 рассекретили до премьеры

07.10 / В ходе протестов в Кыргызстане пострадали более 750 человек

31.08 / Эрдоган обвинил Францию и Грецию в некомпетентности и жажде наживы

01.09 / В суде по делу Ефремова допросили автора видео, которое появилось в сети после аварии

11.10 / TVE – кризис, спровоцированный пандемией, грозит довести Латинскую Америку до протестов и насилия

27.06 / Правительство одобрило выделение средств на выплаты россиянам с детьми до 16 лет

04.10 / В РФ за сутки выявили 10,5 тыс. случаев коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска