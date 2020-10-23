Ученые назвали экзопланеты и звездные системы, с которых можно наблюдать за Землей

23.10.2020, 19:55, Новости дня

Астрофизики из Соединенных Штатов представили список космических тел, на которых гипотетически могли бы расположиться базы инопланетян.

Ученые уточнили, что речь идет о звездных системах, в состав которых входят экзопланеты. Напомним, что так называют космические тела, условия на поверхности которых схожи с земными.

Если бы существовала какая-либо высокоразвитая цивилизация, представители которой интересуются, как развиваются события на Земле, они должны были бы вести наблюдения именно с этих экзопланет, уточняют специалисты.

Как минимум попавшие в список небесные тела, двигаясь по своей орбите, в определенное время выходят на прямую видимость Земли. При помощи современных телескопов на таком расстоянии можно определить, существует ли там развитая цивилизация.