Ученые назвали экзопланеты и звездные системы, с которых можно наблюдать за Землей
23.10.2020, 19:55, Новости дня
Астрофизики из Соединенных Штатов представили список космических тел, на которых гипотетически могли бы расположиться базы инопланетян.
Ученые уточнили, что речь идет о звездных системах, в состав которых входят экзопланеты. Напомним, что так называют космические тела, условия на поверхности которых схожи с земными.
Если бы существовала какая-либо высокоразвитая цивилизация, представители которой интересуются, как развиваются события на Земле, они должны были бы вести наблюдения именно с этих экзопланет, уточняют специалисты.
Как минимум попавшие в список небесные тела, двигаясь по своей орбите, в определенное время выходят на прямую видимость Земли. При помощи современных телескопов на таком расстоянии можно определить, существует ли там развитая цивилизация.
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