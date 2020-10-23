Диетолог Эльмира Ибрагимова рассказала о полезных свойствах корицы

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23.10.2020, 19:53, Разное

Корица является не только ароматной специей, применяемой в кулинарии, но и весьма эффективным лекарственным средством. Диетолог Эльмира Ибрагимова пояснила о полезных свойствах приправы для организма человека.
Благодаря добавлению в рацион специи можно укрепить иммунную систему, снизить вероятность развития рака, урегулировать уровень глюкозы в крови. Корица содержит мощные антиоксиданты полифенолы, защищающие организм от окислительных повреждений, наносимых свободными радикалами. Приправа имеет противовоспалительные свойства, укрепляет иммунитет, так как имеет в своем составе флавоноидные соединения.

Корица будет полезной для пациентов с диабетом второго типа, поскольку снижает кровяное давление, снижает сахар и повышает чувствительность к инсулину. В специи содержатся такие вещества как: клетчатка, марганец, кальций, железо, витамины А, Е, К, ликопен, лютеин, магний. Корица позволяет снизить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, защищает от рака толстой кишки, эффективна для профилактики бактериальных и грибковых инфекций полости рта и дыхательных путей.

По словам диетолога Ибрагимовой, с помощью специи ускоряется метаболизм, поэтому те, кто хочет похудеть, могут добавить ее в свой рацион. Корицу можно развести в стакане теплой воды и пить на протяжении дня, однако натощак употреблять настой эксперт в области питания не рекомендует.



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