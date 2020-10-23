Медики назвали эффективные для усиления иммунной системы продукты

23.10.2020, 19:53, Разное

Иммунитет человека должен бороться с возбудителями простудных заболеваний, инфекциями, однако для его укрепления необходим специальный рацион. Медики назвали эффективные для усиления свойств иммунной системы продукты.

Согласно опубликованным в статье журнала Everyday Health рекомендациям, для поддержания здоровья важно включить в рацион сардины, сельдь, скумбрию, растительные масла, являющиеся источниками жирных кислот омега-3. Последние благоприятно воздействуют на активность белых кровяных телец, что помогает укрепить иммунную систему.

В мясе, а именно: в баранине, говядине, домашней птице, морепродуктах содержится большое количество такого минерала, как цинк. Сочетаясь с белком в продукте цинк усиливает защитные свойства организма. По мнению ученых, лейкоциты и некоторые типы клеток иммунной системы без этого микроэлемента не могут нормально работать.

В рационе должны быть продукты, содержащие белок. Он необходим для поддержания энергии и силы, что очень важно для полноценного функционирования иммунитета. В сутки рекомендуется употреблять 0,8 граммов белка на килограмм веса человека. Самыми полезными для сердечно-сосудистой системы считаются нежирные сорта продуктов, богатых белком.

Для усиления функций иммунитета медики советуют регулярно потреблять темный шоколад, содержащий магний, цитрусовые, листовую зелень, богатые на витамин С, лук, чеснок, семена, орехи, а также натуральный йогурт, содержащий полезные бактерии – пробиотики.