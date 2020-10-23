 

Гимнастка Светлана Хоркина впервые показала фанатам в Сети фото сына

23.10.2020, 19:53, Разное

Светлана Хоркина впервые продемонстрировала в Сети фото младшего сына. В Instagram появилась публикация, посвященная первому празднику в жизни маленького Ивана.
Как и многие звезды шоу-бизнеса и спорта Светлана Хоркина активно ведет профили в социальных сетях. На их страницах селебрити рассказывает своим фанатам о спортивных достижениях и личной жизни. Сейчас 41-летняя гимнастка поделилась с поклонниками в Instagram радостным событием, ее сыну Ивану исполнился год. По этому поводу двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях разместила в Сети первое фото мальчика.

Спортсменка поздравила наследника с первым праздником в его жизни. Это второй ребенок Светланы Хоркиной, старшему сыну Святославу сейчас уже 15 лет. К слову, родился первенец гимнастки на территории Соединенных Штатов, что автоматически дало ему гражданство этой страны. Между тем сама чемпионка не спешила раскрывать имя отца своего сына, однако ранее в начале 2000-х годов она встречалась с бизнесменом Кириллом Шубским, который, как отмечалось в СМИ, и является отцом.

Младший Иван родился в 2019 году от чиновника Олега Кочнова, в брак с которым Хоркина вступила в апреле 2011 года. Однако долгое время она скрывала его внешность от посторонних, нигде не публикуя его фото. Сейчас, возможно, чтобы все-таки не сглазить ребенка, мама сфотографировала сына, сидящим спиной к зрителю. В руке у Ивана два воздушных шара с поздравительными надписями. Первый снимок малыша привел в восторг многочисленных подписчиков спортсменки. За короткое время публикация собрала множество отметок «Нравится», перепостов и комментариев. Как пишет «Политэксперт» фолловеры желали счастья, здоровья и благополучия как имениннику, так и его родителям.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Лукашенко через Путина обратился к Меркель

07.10 / Официально: 95% обитателей дна Авачинской бухты на Камчатке мертвы

25.08 / “Станет глазами и ушами для врачей”: Новое приложение поможет предсказывать осложнения астмы

28.08 / Названы понесшие многомиллионные убытки звезды

28.08 / Спорт и физкультура усиливают эффект вакцин

24.08 / Старший сын Зинедина Зидана объявил о помолвке

01.07 / «Время просто такое…»

09.07 / Три новых менеджера возглавят спортивный бизнес “Газпром-медиа”

23.09 / Ученые объяснили появление чувства тревоги у пьющих людей

24.05 / Диеты, веганство и алкоголь разрушают зубы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска