Гимнастка Светлана Хоркина впервые показала фанатам в Сети фото сына

23.10.2020, 19:53, Разное

Светлана Хоркина впервые продемонстрировала в Сети фото младшего сына. В Instagram появилась публикация, посвященная первому празднику в жизни маленького Ивана.

Как и многие звезды шоу-бизнеса и спорта Светлана Хоркина активно ведет профили в социальных сетях. На их страницах селебрити рассказывает своим фанатам о спортивных достижениях и личной жизни. Сейчас 41-летняя гимнастка поделилась с поклонниками в Instagram радостным событием, ее сыну Ивану исполнился год. По этому поводу двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях разместила в Сети первое фото мальчика.

Спортсменка поздравила наследника с первым праздником в его жизни. Это второй ребенок Светланы Хоркиной, старшему сыну Святославу сейчас уже 15 лет. К слову, родился первенец гимнастки на территории Соединенных Штатов, что автоматически дало ему гражданство этой страны. Между тем сама чемпионка не спешила раскрывать имя отца своего сына, однако ранее в начале 2000-х годов она встречалась с бизнесменом Кириллом Шубским, который, как отмечалось в СМИ, и является отцом.

Младший Иван родился в 2019 году от чиновника Олега Кочнова, в брак с которым Хоркина вступила в апреле 2011 года. Однако долгое время она скрывала его внешность от посторонних, нигде не публикуя его фото. Сейчас, возможно, чтобы все-таки не сглазить ребенка, мама сфотографировала сына, сидящим спиной к зрителю. В руке у Ивана два воздушных шара с поздравительными надписями. Первый снимок малыша привел в восторг многочисленных подписчиков спортсменки. За короткое время публикация собрала множество отметок «Нравится», перепостов и комментариев. Как пишет «Политэксперт» фолловеры желали счастья, здоровья и благополучия как имениннику, так и его родителям.