Самый быстрый тест на коронавирус

23.10.2020, 19:50, Разное



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Быстрый, точный и дешевый тест на COVID-19 сделает мир лучше

Проведение массовых тестов на коронавирус SARS-CoV-2 с последующим карантином для инфицированных – в настоящее время одна из важных мер борьбы с COVID-19. Еще в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения призывала: «Тестируйте, тестируйте и тестируйте».

Примерно у 40% инфицированных коронавирусом нет никаких симптомов, но они могут заражать других. Пациенты, у которых развиваются симптомы COVID-19, начинают выделять вирус за два дня до их появления. Чем раньше будет обнаружен вирус у таких больных, там меньше людей они смогут заразить.

«Быстрое и частое тестирование потенциально может кардинально изменить ситуацию, пока не появились вакцины. Общественные ограничения, которые связаны с инфекцией, можно было бы ослабить гораздо раньше», – цитирует JAMA Рошель Валенски (Rochelle Walensky), инфекциониста из Массачусетской общей больницы, советника некоммерческой организации Rapid Tests.

Майкл Майна (Michael Mina), эпидемиолог из Школы общественного здравоохранения им. Т.Х.Чана, считает, что тест должен стоить не больше одного доллара. В этом случае люди могли бы регулярно проверять себя и самоизолироваться в случае обнаружения вируса.

Почему ПЦР-тест пока не спас мир

В настоящее время ПЦР-тесты остаются самыми чувствительными к коронавирусу. В Южной Корее и Новой Зеландии их широкое применение помогло подавить инфекцию, указывает автор публикации в Nature. Однако этот успех не удалось повторить в других странах. Согласно той же статье, в США не удалось добиться их эффективного использования из-за плохой координации, партий некачественных тестов и сложностей с поставками.

Оперативность ПЦР-теста невелика, в лучшем случае он займет несколько часов, в реальной жизни в случае плохого сценария результаты можно ожидать несколько дней. Гипотетически, человек, у которого реакция ПЦР не обнаружила коронавирус, может быть уже инфицированным на момент получения результата анализа. Проведение анализа требует специальной лаборатории и обученных специалистов, то есть, он ресурсоёмкий.

Затрудняет массовое тестирование и сравнительно высокая цена теста. В Москве его проведение на дому может стоить более 5000 рублей.

Спасут ли мир тесты на антиген

Тесты, которые обнаруживают антигены коронавируса (белки на его поверхности), существенно оперативнее: результат можно получить в течение 5-15 минут. Для их проведения берут мазок из носа или с задней стенки глотки.

Чувствительность и специфичность

Тесты на антиген обладают высокой специфичностью: согласно американским Центрам по контролю и профилактике заболеваний (CDC), она стремится к 100%. Это значит, что к положительным результатам этого теста можно относиться с доверием, ложноположительные результаты редки. Но его чувствительность колеблется от 84% до 97,6%, то есть, ниже, чем у ПЦР-теста. Чем ниже чувствительность, тем выше риск ложноотрицательного результата. Американское Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (FDA) рекомендует проверять отрицательные результаты антиген-тестов у людей с симптомами COVID-19 при помощи ПЦР-теста.

Экспресс-тесты на антиген недавно получили плохую прессу. Wall Street Journal в заголовке статьи связал их со вспышкой COVID-19 после приема в Розовом Саду Белого дома. Одним из заболевших оказался президент США Дональд Трамп. Сообщалось, что участники проходили экспресс-анализ при помощи тест-системы BinaxNOW компании Abbot непосредственно перед мероприятием.

У антиген-тестов есть несомненные достоинства. Для них не требуется специальной лаборатории, они дешевле, чем ПЦР. Их можно использовать непосредственно у постели большого (например, в приемном отделении или дома). Потенциально их можно применять в учебных учреждениях и на различных мероприятиях.

Антиген-тест – еще не «тест мечты»

Высокий риск ложноотрицательного результата и необходимость проверки – не все недостатки антиген-теста. Есть и другие причины, по которым существующие тестовые платформы не подходят на роль «народного» теста, который можно быстро провести дома перед выходом на работу.

Имеющиеся антиген-тесты – не для самостоятельного использования. Для их проведения все равно нужен медработник.

Они недостаточно дешевые для частого применения. Тестовый набор Abbott стоит 5 долларов, Quidel – 23 доллара. Тестовая платформа компании Beckton Dickinson требует специальный анализатор, который стоит 250-300 долларов. В Москве проведение теста в лаборатории может обойтись примерно в 3 тысячи рублей.

Неизвестна надежность существующих антиген-тестов при бессимптомном течении COVID-19. В последнем обзоре Кокрейновского содружества такие данные полностью отсутствуют. В настоящее время FDA рекомендует проводить антиген-тесты только людям с симптомами. Например, «прославленный» тест производства Abbott предназначен для использования в течение первой недели болезни.

JAMA приводит пример неудачи использования антиген-теста в домах престарелых в Неваде. Половина положительных тестов, перепроверенных при помощи ПЦР, оказались ложно положительными.

Тест может быть полезным и без чувствительности 100%

В конце июля Валенски вместе с коллегами опубликовала исследование, в котором показала, что антиген-тест с чувствительностью 70% тоже может быть полезен. Согласно расчетам ученых, если проверять таким тестом студентов колледжа каждые два дня, то учебное заведение можно открывать на фоне пандемии. Наряду с этим требуются стандартные профилактические мероприятия (мытье рук, ношение масок и другие).

«Я бы предпочла тест с чувствительностью 90% тесту с чувствительностью 70% при прочих равных обстоятельствах. Но прочие обстоятельства не равны. Мы должны различать сильные и слабые стороны разных тестов», – указывает Валенски. Она предполагает, что ложноотрицательные результаты теста могут говорить о том, что человек уже не заразен. Но этому нет никаких научных подтверждений.

На антиген-тесты возлагают надежды

«Мы считаем, что у тестов на антиген самый высокий потенциал для скрининга бессимптомных людей», – считает Мара Аспинолл (Mara Aspinall), создатель программы биомедицинской диагностики в Университете штата Аризона. Она сообщила JAMA, что сейчас два десятка компаний работают над простым и быстрым тестом на SARS-CoV-2, который по простоте можно будет сравнить с тестом на беременность.

«Мы берем современную лабораторию и сжимаем ее до размера покрытой пластиком полоски», – сказал JAMA Бобби Брук (Bobby Brooke) основатель E25Bio , одной из компаний, которые принимают участие в гонке за простым тестом.

Быстрый тест – не панацея

Если появится доступный экспресс-тест, важно, чтобы люди не игнорировали его результаты. Если инфицированные массово не будут соблюдать карантин, эффекта не будет. Кроме того, пройденный тест – не защита от инфекции. Человека, который пренебрегает стандартными правилами профилактики COVID-19, не спасет от заражения даже мгновенный тест со стопроцентными чувствительностью и специфичностью. О профилактике новой коронавирусной инфекции читайте в нашем материале.