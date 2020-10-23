В Антарктиде обнаружили комаров

23.10.2020, 19:48, Новости дня

На острове Кинг-Джордж в Антарктиде появились комары, сообщил начальник российской антарктической экспедиции Александр Клепиков.

«Это произошло в связи с человеческим фактором – там много туристов, к тому же там идеальные условия для комаров: ручьи, речки, температура летом 3 градуса, зимой минус 5, климат мягкий. Такой проблемы раньше в Антарктиде не было. Для ученых это необычная научно-прикладная работа. Проект по изучению ситуации стартовал только в этом сезоне, проблема еще решается», – цитирует Клепикова «Интерфакс».

По его словам, исследования комаров будут проводиться на всех станциях Антарктиды, для чего были разработаны специальные ловушки для насекомых. Он сообщил, что комары заразили одно из строений на российской станции Беллинсгаузен – там сейчас идет санитарная обработка. Также отмечается, что местными для Антарктиды считаются бескрылые комары-звонцы.

В начале октября над Антарктидой заметили самую большую за последние годы озоновую дыру.