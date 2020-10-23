 

Трамп захотел поставить Иран «на верные рельсы»

23.10.2020, 19:48, Новости дня

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил надежду на то, что Тегеран станет участвовать в процессе нормализации отношений с Израилем.

«Думаю, что Иран может быть участником (процесса нормализации отношений с Израилем), если хотите знать правду», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

Он добавил, что хотел бы «помочь Ирану» и вернуть эту страну «на верные рельсы».

Ранее Трамп объявил о том, что Судан и Израиль договорились о нормализации отношений в рамках «Авраамовых соглашений».

В августе Израиль заключил договор о нормализации двусторонних отношений с Эмиратами при посредничестве президента США. В сентябре аналогичное соглашение было достигнуто с Бахрейном.

Политолог Евгений Сатановский рассказал газете ВЗГЛЯД, что арабским странам выгодно иметь хорошие отношения с Израилем.



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