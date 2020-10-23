В Белоруссии уволили правительственного астролога, предсказавшего уход Лукашенко с поста президента до конца 2020 года

23.10.2020, 19:37, Разное

Главный астролог правительства Белоруссии Алесь Скорына отправлен в отставку с формулировкой «утрата доверия к работнику со стороны работодателя».

Сам специалист связывает такое решение с озвученным им прогнозом о скором уходе Александра Лукашенко с поста президента.

– Я ничего не могу поделать, но звёзды однозначно говорят, что Лукашенко осталось недолго быть президентом — максимум, до конца этого года. Астрологам, как и врачам, иногда приходится сообщать своим клиентам плохие известия. К сожалению, не все принимают подобные сообщения спокойно. Так получилось и в этот раз — обычно, я три раза в неделю общался с Александром Григорьевичем и докладывал ему сигналы, которые получал от звёзд. В последний раз, когда я сообщил о тревожном положении небесных тел и его грядущем уходе, он обматерил меня и выгнал с волчьим билетом. В Беларуси я оказался в чёрным списке астрологов, поэтому в ближайшее время я планирую переехать в Россию, — заявил Скорына.

Уволенный астролог официально был принят в штат информагентства «Панорама», ранее он был собкором СМИ в Белоруссии. Сам Лукашенко отказался комментировать ситуацию.