“Беспринципные”: с кого из российских знаменитостей списаны герои сериала

23.10.2020, 19:35, Разное

Маленький гигант большого секса



“Беспринципный” герой: для обаятельного лгуна Славика (его играет Павел Деревянко) дело чести – затащить в постель каждую встречную женщину. А вращается он в таких кругах, где красавиц больше, чем звезд на небе. Жену Людмилу (Оксана Акиньшина) он, пожалуй, даже любит, но давно к ней привык, да и вокруг столько соблазнов…

Павел Деревянко в роли Славика

Нравы в столичных светских кругах далеки от пуританских. Изменяет жене, пожалуй, каждый третий, а в любвеобильном Славике узнает себя не один популярный герой. Больше всего напоминает короля промискуитета (по крайней мере, в количественном вопросе) певец Влад Соколовский. Он был счастливо женат на подруге по “Фабрике звезд” Рите Дакоте. Пара буквально сошла с обложки журнала: молодые, красивые и безумно влюбленные, они путешествовали по миру, писали музыку и стали родителями очаровательной малышки. На месте Риты мечтала оказаться каждая, и, как выяснилось чуть позже, оказывалась. После 3 лет брака артистка выяснила, что у мужа были десятки любовниц, многих из них Рита считала друзьями семьи!

Кликните на фото для просмотра галереиПохожая история у рэпера Джигана и Оксаны Самойловой. Долгое время пара была образцово-показательной семьей Instagram: начинали вместе с нуля, жили в съемной квартире, где не было даже кровати, рука об руку добились известности и финансового успеха, стали родителями четверых детей. Однако успехи в строительстве семейного гнезда не отменяли для любвеобильного мужа и отца регулярных встреч с девушками легкого поведения и жарких ночей со стриптизершами. Весной 2020-го Самойлова перестала закрывать глаза на многочисленные измены мужа и поставила вопрос о разводе. Тем не менее, Джигану удалось вымолить прощение и сохранить семью. Конечно, не все изменяют, как сексуальные маньяки-рецидивисты, но и единичный загул может разбить сердце и стать причиной для разрыва. Например, футболист Дмитрий Тарасов четыре года был женат на Ольге Бузовой. Вечный конфетно-букетный период не сходил со страниц Instagram: Ольга даже придумала для себя и мужа общее прозвище “тарабузики”. Их воспринимали как единое целое, эдаких “телепузиков”-неразлучников, но оказалось, что Тарасов регулярно изменял Бузовой с обладательницей титула “Мисс Россия – 2014” Анастасией Костенко. Правда, дальше пути Дмитрия и придуманного Цыпкиным Славика расходятся: Тарасов женился на Анастасии, и сейчас у них двое детей.

Генерал командует армией, а генеральша – генералом



“Беспринципная” героиня: супруга генерала Хадякова (Николай Фоменко) Валентина (Кристина Бабушкина) – женщина с невероятно сильным характером и несомненным талантом руководителя. Она могла бы управлять заводом, сетью ресторанов или магазинов, но руководит мужем – тоже отнюдь не тряпкой и не подкаблучником. Ради блага семьи Валентина держит под контролем все, даже ненавязчиво выбирает супругу правильных любовниц, которые будут следить за его давлением.

Кристина Бабушкина и Николай Фоменко Такие пары в бомонде тоже имеются. Фантастической силой характера обладает знаменитый тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, подопечными которой были Яна Батыршина, Алина Кабаева, Ляйсан Утяшева, Маргарита Мамун и целая плеяда талантливых спортсменок. Винер замужем за сильным и известным человеком – миллиардером Алишером Усмановым. Деньги, которые Ирина могла тратить не считая, она вкладывала в своих воспитанниц – маленьких гимнасток. Иногородние девочки даже жили у нее дома. Она объясняет: “Люди покупают картины, собирают статуэтки или книги. Я собираю прекрасных детей”. И добавляет: “Алишер Бурханович, с одной стороны, ревновал меня к спорту, а с другой – ему всегда было приятно, что дети добиваются успехов”.

Ирина Винер-УсмановаВ Москву, на ярмарку невест



“Беспринципная” героиня: юрист по образованию и фотограф по призванию Юля (Аглая Тарасова) переезжает из Питера в Москву, снимает комнату на Патриарших и очень рассчитывает встретить богатого надежного мужчину, который ее полюбит. Она активно ходит на свидания и вечеринки, носит откровенные наряды и старательно позирует перед окном, где по слухам проживает завидный жених.

Аглая Тарасова и Павел ТабаковС такой же мечтой (удачно выскочить замуж) в свое время переехала в Москву из других городов не одна светская львица. Вспомнить хотя бы Олесю Бословяк. Правда, ей пришлось преодолеть куда больший путь, чем инфантильной цыпкинской героине: Олеся родилась в Комсомольске-на-Амуре. В Москве эффектная девушка стала участницей группы “Мобильные блондинки” и моделью, а затем – женой помощника президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимира Кожина и мамой двух чудесных дочек. Перефразируя известный слоган: Москва – мечты сбываются.

Владимир Кожин и Олеся Кожина-Бословяк