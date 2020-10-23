 

Сытный ужин: запеченный лосось под соусом терияки

23.10.2020, 19:35, Разное

“Обожаю японский соус терияки за его чуть сладковатый необычный вкус. Можно купить готовый, но мы сегодня сделаем его сами. Он отлично сочетается с лососем и с курицей, кстати, тоже. На гарнир можно отварить рис или киноа, а можете просто подать с листьями салата и другой зеленью. Это идеальный ужин еще и потому, что готовится меньше получаса”, – пишет в Instagram Марика.

Ингредиенты:

Свежий лосось

Для соуса терияки:

1/3 стакана соевого соуса
1/4 стакана свежевыжатого апельсинового сока
2-3 ст.л. воды
2 ст.л. меда
2 зубчика чеснока (пропустить через пресс)
1 ст.л. измельченного свежего имбиря
1 ч.л. порошка чили (по желанию)
1/2 лимонного сока половинки лимона
1/2 ст.л. муки

Приготовление:

1. В миске взбиваем все ингредиенты для соуса терияки до однородной консистенции.

2. Форму смазываем маслом, кладем лосось и поливаем его соусом. Запекаем в предварительно разогретой духовке 12-15 минут.

3. Соус в духовке за это время загустеет. Когда лосось будет готов, выкладываем его на тарелку и сверху ещё поливаем терияки.

4. Украсить можно кунжутом и зеленым луком.



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