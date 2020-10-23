Сытный ужин: запеченный лосось под соусом терияки

23.10.2020, 19:35, Разное

“Обожаю японский соус терияки за его чуть сладковатый необычный вкус. Можно купить готовый, но мы сегодня сделаем его сами. Он отлично сочетается с лососем и с курицей, кстати, тоже. На гарнир можно отварить рис или киноа, а можете просто подать с листьями салата и другой зеленью. Это идеальный ужин еще и потому, что готовится меньше получаса”, – пишет в Instagram Марика.

Ингредиенты:

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Свежий лосось

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Для соуса терияки:

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1/3 стакана соевого соуса

1/4 стакана свежевыжатого апельсинового сока

2-3 ст.л. воды

2 ст.л. меда

2 зубчика чеснока (пропустить через пресс)

1 ст.л. измельченного свежего имбиря

1 ч.л. порошка чили (по желанию)

1/2 лимонного сока половинки лимона

1/2 ст.л. муки

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Приготовление:

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1. В миске взбиваем все ингредиенты для соуса терияки до однородной консистенции.

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2. Форму смазываем маслом, кладем лосось и поливаем его соусом. Запекаем в предварительно разогретой духовке 12-15 минут.

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3. Соус в духовке за это время загустеет. Когда лосось будет готов, выкладываем его на тарелку и сверху ещё поливаем терияки.

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4. Украсить можно кунжутом и зеленым луком.