 

Российский врач рассказал о способе вылечить COVID-19 за три дня

23.10.2020, 19:23, Разное

Врач Александр Полетаев заявил, что вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19 за три дня. При этом болезнь протекала в тяжелой форме: у медика была двусторонняя пневмония, поразившая 70% легких.

В этом ему помог прием донорских иммуноглобулинов – антител к вирусу, вырабатывающихся у переболевших людей. Аналогичная терапия применялась для лечения президента США Дональда Трампа. Врач смог покинуть больницу уже через неделю после заражения. Тем не менее, Полетаев не рекомендует другим людям лечиться этим способом самостоятельно, сообщает телеканал “Царьград”.



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