 

Ученые определили срок опасности зараженных COVID-19 для окружающих

23.10.2020, 19:23, Разное

Исследователи из штата Орегон, США, установили период, на протяжении которого заболевшие COVID-19 могут заразить других людей. Ученые отметили, что этот срок разнится в зависимости от тяжести болезни.

Специалисты выяснили, что при легкой или бессимптомной форме коронавирусной инфекции больных достаточно изолировать на 10 дней. А вот те, кто столкнулся с осложнениями, должны дистанцироваться от окружающих вдвое больше – на протяжении 20 дней, сообщает телеканал “Царьград”.



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