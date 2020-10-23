 

ВОЗ предсказала «очень трудные» месяцы из-за COVID-19

23.10.2020, 19:08, Новости дня

Ближайшие несколько месяцев будут очень трудными в том, что касается распространения коронавируса, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии», – цитирует ТАСС Гебрейесуса. «Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории», – предупредил глава ВОЗ.

Ранее в Швеции из-за коронавируса ограничили посещение ночных клубов до 50 человек. Также в связи с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 комендантский час ввели в нескольких районах Греции, в 38 департаментах Франции, а также в кипрских провинциях Лимасол и Пафос. Сообщалось также, что правительство Чехии одобрило приезд в республику для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19 военных медиков из стран Евросоюза и НАТО. Кроме того, в четверг стало известно, что вся территория Польши отнесена к «красной» зоне распространения COVID-19. В пятницу власти Латвии обязали всех жителей страны надевать маски в публичных местах и ограничили число участников массовых мероприятий в целях сокращения числа заболеваний коронавирусом.

В сентябре газета ВЗГЛЯД сообщала, что в странах Европы и Израиле началась вторая волна коронавируса. Это приводит к закрытию границ и введению карантина.



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