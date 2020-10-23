Обнаружено новое негативное и долгосрочное последствие коронавируса

23.10.2020, 19:08, Новости дня

Коронавирус может вызывать долгосрочное ухудшение умственных способностей, рассказали нейрофизиологи из Имперского колледжа Лондона.

Исследование ученых показали, что у вылечившихся от коронавируса людей наблюдались выраженные нарушения когнитивных и исполнительных функций, передает РИА «Новости» со ссылкой на medRxi.

Участниками исследования стали 84 тыс. жителей Великобритании, переболевших COVID-19. Они прошли онлайн-тестрование, результаты которого затем сравнили с данными проекта по проверке интеллекта Great British Intelligence Test. При этом нейрофизиологи учитывали возраст, пол, уровень образования, профессиональную среду и хронические заболевания участников тестирования. По результатам анализа оказалось, что люди с тяжелой формой коронавируса уступают в интеллекте 65% жителей королевства.

Ранее ученые Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета рассказали, как коронавирус влияет на изменения слуха.

По всему миру было выявлено 41,9 млн случаев COVID-19, из которых 1,14 млн летальные.