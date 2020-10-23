 

Трамп объявил о нормализации отношений Судана и Израиля

23.10.2020, 19:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что Судан и Израиль договорились о нормализации отношений в рамках «Авраамовых соглашений», сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

«Президент Дональд Трамп объявил о том, что Судан и Израиль согласились на нормализацию отношений», – написал Дир на своей странице в Twitter.

Кроме того, в заявлении пресс-службы Белого дома говорится, что Трамп официально уведомил Конгресс о своем намерении исключить Судан из списка государств – спонсоров терроризма, передает ТАСС.

«Президент Дональд Трамп проинформировал Конгресс о своем намерении официально убрать Судан из списка государств – спонсоров терроризма», – отмечается в документе. В Белом доме подчеркивают, что решение стало результатом того, что власти Судана в четверг перевели в качестве компенсации 335 млн долларов на счета «пострадавших от террора и их семей» в США, удовлетворив тем самым выдвигавшиеся против Судана требования.

Пресс-служба президента США называет решение президента «важным поворотным пунктом для Судана, который даст возможность для будущего сотрудничества».

В понедельник Трамп объявил, что исключит Судан из списка стран-спонсоров терроризма после выплаты компенсации жертвам экстремизма и их семьям в размере 335 млн долларов.

Напомним, в августе Израиль заключил договор о нормализации двусторонних отношений с Эмиратами при посредничестве президента США. В сентябре аналогичное соглашение было достигнуто с Бахрейном.

Политолог Евгений Сатановский рассказал газете ВЗГЛЯД, что арабским странам выгодно иметь хорошие отношения с Израилем.



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