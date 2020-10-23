 

Экс-советник британского правительства осудил Лондон за «наивность» в отношении Москвы и Пекина

23.10.2020, 19:05, Новости дня

Бывший советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по безопасности Марк Седвилл призвал не заблуждаться в том, что политические ценности РФ и Китая стали больше соответствовать британским, передаёт Daily Express. По словам Седвилла, Великобритании нужны сильные США, которые могли бы встать во главе западного альянса.


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Бывший секретарь британского кабинета министров и советник премьер-министра Бориса Джонсона по безопасности Марк Седвилл предупредил, что Великобритании не удалось должным образом противостоять угрозам со стороны РФ и Китая, пишет Daily Express. 

В частности, Седвилл упрекнул Великобританию в «наивности» в выстраивании отношений с обеими странами, отметив, что на этом фоне для Соединённого Королевства особые значение и важность приобретают связи с США. По словам политика, Лондону необходим сильный Вашингтон, который мог бы возглавить западный альянс. При этом нынешние отношения с Белым домом он назвал «стабильными».

При этом Седвилл категорически отверг идею о том, что в последнее время политические ценности РФ и Китая стали больше соответствовать британским.

«Я думаю, что когда мы позволили риторике предположить, что страны со столь сильно отличающимися политическими системами, по сути, авторитарными политическими системами, постепенно двигаются ближе к нашим ценностям и взглядам на мир, вероятно, мы ошиблись», — приводит издание слова Седвилла.

Тем не менее политик добавил, что, по его мнению, несмотря на различия в том, что касается ценностей, Соединённому Королевству всё же стоит сотрудничать с обеими странами. Однако предупредил, что Лондон должен отказаться от «наивности по отношению к основополагающей природе» Москвы и Пекина, пишет Daily Express.



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