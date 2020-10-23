Дети остались без родителей — скандальная миграционная политика Трампа под огнем критики

23.10.2020, 19:05, Новости дня

Скандальная политика администрации Дональда Трампа по разлучению семей мигрантов, задержанных на границе, навлекла на президента США новую критику. НКО «Американский союз защиты гражданских свобод» сообщила, что не может отыскать родителей 545 детей, оставшихся в Америке после депортации их родных, передаёт ABC News. В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что родители часто просто не хотят принимать детей назад, однако правозащитники утверждают, что связи с «пропавшими» семьями нет.

Сегодня вечером был обнародован тревожный доклад о том, как политика «нулевой терпимости» администрации Трампа разлучает детей с их родителями. Согласно докладу, родителей 545 детей не могут найти. О том, как на это реагирует Белый дом, расскажет наш главный корреспондент по внутренним делам Том Йамас.

Администрация Трампа сегодня вновь попала под шквал критики в связи со своей скандальной политикой по разделению семей мигрантов. Поразительные обвинения в адрес администрации озвучил Американский союз защиты гражданских свобод (АСЗГС), где заявили, что не могут отыскать родителей 545 детей-мигрантов, которых забрали из семей на границе до июля 2018 года.

ЛИ ГЕЛЕРНТ, АСЗГС: Мы по-прежнему разыскиваем многие сотни семей, в которых родители были депортированы без детей.

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США сегодня обвинения опровергло. Согласно официальному заявлению ведомства, его сотрудники пытались добиться воссоединения многих семей, однако, цитирую, «есть простой факт: после того как с родителями выходили на связь, чтобы воссоединить их с детьми, многие из них отказались».

БРАЙАН МОРГЕНСТЕРН, заместитель пресс-секретаря Белого дома: Это очень печально, и администрация хочет, чтобы семьи воссоединились, однако во многих подобных случаях семьи по разным причинам просто не приняли детей обратно.

В администрации Трампа заявили, что подобная политика применялась в качестве фактора сдерживания для незаконного пересечения границы, однако из-за жёсткой реакции со стороны общества в конечном счёте её отменили.

АСЗГС, который пытается отыскать семьи, ранее подал иск от имени родителей, разлучённых с детьми. А сегодня в организации оспорили пояснения МВБ вот так, цитирую: «Мы этих 545 родителей даже не отыскали, поэтому ни мы, ни тем более чиновники администрации не могут знать наверняка, хотят они воссоединения с детьми или нет».

Дополнительно работу правозащитников осложняет пандемия.

ЛИ ГЕЛЕРНТ: Сейчас работа по поиску людей была в целом свёрнута из-за коронавируса, так что со многими сотнями семей мы до сих пор так и не связались.

ТОМ ЙАМАС, главный корреспондент ABC News по внутренним делам: А кроме того, Дэвид, как вы уже узнали из нашего репортажа, одним из наиболее сложных аспектов этого дела выступает тот факт, что многих родителей уже депортировали. Как нам поведали в АСЗГС, до начала пандемии они работали с партнёрскими НКО в Мексике и Центральной Америке, в отдельных случаях разыскивая этих родителей путём буквального поквартирного обхода.

С нами был Том Йамас, который уже давно следит за развитием событий. Спасибо вам, Том.

Дата выхода в эфир 21 октября 2020 года.