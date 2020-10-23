Из-за пандемии Берлин останется без рождественской ярмарки

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23.10.2020, 19:05, Новости дня

Из-за пандемии коронавируса в Берлине отменили традиционную рождественскую ярмарку, пишет Rundfunk Berlin-Brandenburg. Её организаторы сочли, что финансовые риски и риски для здоровья слишком высоки. Экономический ущерб от такого «печального решения» составит от €22 до €25 млн. К тому же пострадают ремесленники, которые в этом году и так ничего продать не смогли, отмечает немецкое издание.


Reuters

Попить на рождество глинтвейна у Концертхауса или Французского собора, насладиться искусством ремесленников — в этом году этого не удастся сделать, пишет Rundfunk Berlin-Brandenburg. Организатор традиционной ярмарки на берлинской площади Жандарменмаркт Хельмут Русс впервые за 17 лет отменил мероприятие. По его словам, слишком высоки финансовые риски и риски для здоровья.

Экономический ущерб от такого «печального решения» составит от €22 до €25 млн, продолжает издание. В прошлом году ярмарку посетили 900 тыс. гостей, среди них многие были туристами. К тому же пострадают 120 ремесленников, которые в этом году из-за пандемии и так ничего продать не смогли, отметил Русс.

Организаторы долгое время вели активные переговоры с местными властями и департаментом здравоохранения, но в конце концов решили не идти на риск, что ярмарку придётся закрывать сразу после открытия. При этом всего пару дней Русс был уверен, что мероприятие удастся провести. Планировалось организовать продажу билетов через интернет, а также оснастить площадь тепловизорами, чтобы распознавать людей с температурой и без масок. Но во всём этом теперь нет необходимости, констатирует Rundfunk Berlin-Brandenburg.



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