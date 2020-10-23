 

Минобороны и Минтранс согласовали ГОСТ для разлагающегося дорожного полотна на случай наступления войск НАТО

23.10.2020, 19:02, Разное

Министерство обороны потребовало от министерства транспорта разработать технологию быстро разлагающегося дорожного покрытия, которая послужит причиной для задержки наземного наступления войск предполагаемого противника. По задумке дорога будет разлагаться в течение 6 месяцев после укладки, оставляя после себя густую жижу, способную остановить даже гусеничный транспорт. В Минтрансе отметили, что с такой технологией придется перекладывать асфальт 2 раза в год но все это будет для защиты суверенитета страны.

Система разлагающихся дорог будет распространяться только на приграничные регионы России, а на её содержание выделят по 3,2 триллиона рублей в год. В Минфине предупредили, что от такой нагрузки на бюджет со стороны Минобороны могут быть повышены процентные ставки на НДС и подоходный налог для населения.

«Более 3 триллионов рублей — немалые деньги, но это отличный стимул для российских ученых начать разработку такого перспективного оборонного проекта. К тому же в стране дважды в год будет свежий асфальт», — заявил министр транспорта Евгений Дитрих.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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