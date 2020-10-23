Вакцинацию от коронавируса в РФ сделают бесплатной

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23.10.2020, 18:48, Новости дня

Вакцинация от COVID-19 после запуска больших объемов производства будет бесплатной и доступной для россиян, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Евразийском экономическом форуме.

«Используя различные технологии, мы можем использовать и разные мощности производства ее. Это позволит нам иметь определенный ассортимент, причем вакцинация от коронавируса бесплатна и доступна для граждан с момента, как только будут запущены большие объемы производства», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.

Напомним, в августе в РФ была зарегистрирована первая вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин сообщил, что в скором времен будет зарегистрирована третья вакцина от COVID-19 Центра имени Чумакова Российской академии наук.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего РФ получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.



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