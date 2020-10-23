Глава СПЧ: Ситуация с коронавирусом в Италии показала, что солидарности в ЕС нет

23.10.2020, 18:48, Новости дня

Евросоюз не оказал никакой помощи Италии, которая столкнулась с серьезной вспышкой коронавируса этой весной, сообщил руководитель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Он напомнил, что руку помощи Италии протянула Россия, дав таким образом ясный и четкий сигнал с моральной точки зрения.

«В Италии весной была очень серьезная вспышка коронавируса, а что предпринял Евросоюз, чтобы ей помочь? Ничего. Эти сигналы, которые мы видели весной касательно состояния Евросоюза, на мой взгляд, гораздо сильнее, чем выход Великобритании из ЕС. Мы увидели, что солидарности в ЕС нет. Руку помощи Италии протянула Россия. Это был ясный, четкий сигнал о том, что она готова помогать, с моральной точки зрения он очень силен», – сообщил Фадеев принял участие в XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне и выступил на сессии «Преодоление социального неравенства и бедности в условиях эволюции современного общества». Текст его выступления опубликован на сайте СПЧ.

Говоря об экономической ситуации в мире, он обратил внимание на возможное появление социального напряжения. «Если экономический потенциал теряется, то как поддерживать социальное государство? Где взять ресурсы для преодоления бедности, неравенства? Сможет ли современное государство, в первую очередь, европейское, выполнить свои социальные обязательства? Возникает разрыв между экономикой и выполнением социальных обязательств. Это может привести к социальному напряжению. Если вырастет социальное напряжение, то государствам придется каким-то образом его гасить. Времени на выработку решений не так много», – предупредил Валерий Фадеев.

Затронул он и тему цифровизации, особо отметив поведение американских IT-гигантов, позволяющих себе цензуру на территории других стран. «Иконы» современной цифровой экономики – Facebook, Google, Amazon – на мой взгляд, не более чистоплотны, чем корпорация Standard Oil 120 лет назад. Они – монополисты, выжимают максимум прибыли и, более того, начинают влиять на идеологическую сферу. Google и Facebook позволяют себе цензуру в разных странах, включая США. Эти IT-гиганты действуют на территории других стран не по законам этих стран. Что мы будем с этим делать? С моей точки зрения, это наступление на права человека», – убежден глава Совета.

В заключение Валерий Фадеев подчеркнул, что после пандемии старый мир уже не вернется. «Никакого возврата к прошлой «нормальности» быть не может. Мир стоит перед необходимостью радикально измениться. Если не будет содержательных идей, которые имеют нравственные основания, нас ждут проблемы. Отталкиваться надо от блага большинства», – убежден глава Совета.