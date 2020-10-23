 

В посетителей мечети в Париже бросили петарду

23.10.2020, 18:48, Новости дня

Полиция оцепила территорию вокруг соборной мечети Парижа после того, как в ее посетителей бросили петарду.

Правоохранители полагают, что петарда была брошена из окна напротив мечети, пишет BFMTV.

В результате инцидента никто не пострадал, задержанных нет.

Напомним, ранее во Франции в вагоне метро на 47-летнего учителя Самюэля Пати с криками «Аллаху акбар!» напал вооруженный кухонным ножом молодой человек и обезглавил его. Пати на уроке свободы слова показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. Нападавший был застрелен полицией, президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом.

Позже следователи предъявили обвинения в «пособничестве в совершении убийства с террористической целью» семи подозреваемым по делу об убийстве Пати.



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