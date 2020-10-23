 

В “Единстве Александра Омельченко” заявили о распространении фейков об обысках в приемных партии

23.10.2020, 18:40, Новости дня

В киевской ячейке партии “Единство Александра Омельченко заявили, что информация об обысках в офисе политической силы – это фейк.  По информации партийцев, вчера против одного из 120 кандидатов совершили провокацию, сказано на сайте партии.

“На медиаресурсах, которые принадлежат отдельным олигархам, активно распространяется ложная информация об обысках в киевском офисе и депутатских приемных партии “Единство Александра Омельченко”. Это откровенная ложь! Их цель – за два дня до выборов скомпрометировать нас в глазах избирателей. Мы просим вас не верить фейкам!” – заявили в “Единстве”.

В политсиле отметили, что в течение всего периода избирательной кампании против партии “Единство Александра Омельченко” применяли различные грязные технологии.

“Нас не хотели включить в список партий в социологических опросах, регулярно занижали наш результат, пытаясь убедить всех, что мы не победим. Однако реальный уровень поддержки наших кандидатов очень высок. Но наша позиция очень не нравится отдельным политическим силам”, – говорится в заявлении.

Партийцы отметили, что работают в обычном режиме и в этом каждый может убедиться, посетив приемную.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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