Зеленский испугался громкого звука на ледовой арене в Мариуполе. Видео

23.10.2020, 18:40, Новости дня

Зеленский схватился за уши. Такой реакцией он взволновал сотрудников службы безопасности.

“Все нормально, все нормально”, – успокоил президент собравшихся после испуга.

Спустя мгновение, глава Украины уже шутил.

“Видите, все спортсмены. У всех сердце здоровое. Никто не убежал”, – сказал Зеленский.

Зеленский попросил администрацию не включать звук микрофонов.