Зеленский испугался громкого звука на ледовой арене в Мариуполе. Видео
23.10.2020, 18:40, Новости дня
Зеленский схватился за уши. Такой реакцией он взволновал сотрудников службы безопасности.
“Все нормально, все нормально”, – успокоил президент собравшихся после испуга.
Спустя мгновение, глава Украины уже шутил.
“Видите, все спортсмены. У всех сердце здоровое. Никто не убежал”, – сказал Зеленский.
Зеленский попросил администрацию не включать звук микрофонов.
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