 

Зеленский испугался громкого звука на ледовой арене в Мариуполе. Видео

23.10.2020, 18:40, Новости дня

Зеленский схватился за уши. Такой реакцией он взволновал сотрудников службы безопасности.

“Все нормально, все нормально”, – успокоил президент собравшихся после испуга.

Спустя мгновение, глава Украины уже шутил.  

“Видите, все спортсмены. У всех сердце здоровое. Никто не убежал”,  – сказал Зеленский.

Зеленский попросил администрацию не включать звук микрофонов. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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