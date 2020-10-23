Мнение: Ротенберг и ВТБ нагибают Ямал?

23.10.2020, 18:35, Разное

Позвонили сотрудники ООО «Ямбургтранссервис». Рассказали, что на Ямале состоялось торжественное открытие моста через реку Пур.

Но из-за этого моста назревает бунт водителей. Потому что тарифы за проезд, по-моему, откровенно грабительские. При этом, деньги взымают не за фактический вес автомобиля, а за грузоподьемность. То есть, что за груженный автомобиль, что за порожняк взымается одинаковая плата. Об этом говорят водители большегрузов.

Никаких альтернатив нет. Полиция жестко перекрыла все другие подъезды к реке Пур. То есть ни баржами, ни ледовой переправой уже не воспользуешься. Даже подъезды к понтонному мосту ООО «Ямбургтранссервис» перекрыли, сотрудники которой очень недовольны, что остались без рботы.

В результате на правобережье реки Пур скопилось огромное количество автомобилей.

Между тем, во время открытия моста было произнесено много красивых слов. Что новый мост станет импульсом развития правобережья, что начнется освоение ударными темпами порядка пятидесяти месторождений нефти и газа открытых на правом береге реки Пур.

Но с такими откровенно небожескими ценами за проезд, освоение новых месторождений, скорей всего, наоборот, затормозится.

Стало интересно, кто станет богаче благодаря новому мосту? В чьих интересах полиция перекрывает альтернативные варианты переправы через Пур? Кто смог пролоббировать внесение поправок в федеральное законодательство о платных дорогах? Дело в том, что закон запрешал платные дороги и мосты, если не было бесплатной альтернативы. Специально под строительство моста через реку Пур депутаты Госдумы дружно проголосовали за поправки.

Покопался и выяснил, что мост через Пур построило ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРНАЯ КОМПАНИЯ» (РИК).

У ООО «РИК» три учредителя. АО "МОСТОСТРОЙ-11", (64%), ООО "МОСТДОРСТРОЙ" (10%) и ООО «ВТБ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ХОЛДИНГ» (26%).

Чем интересны учредители?

«ВТБ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ХОЛДИНГ» -это 100% дочка ВТБ. Именно эта фирма подтащила кредиты. Мост фактически построен на кредит ВТБ (и чуть-чуть дал деньги Газпромбанк, тоже в виде кредита).

АО "МОСТОСТРОЙ-11 контролирует ПАО "МОСТОТРЕСТ".

Что такое ПАО "МОСТОТРЕСТ"? Это компания, которую контролирует Аркадий Ротенберг, а 5 % принадлежат американскому банку «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (это «дочка» JPMorgan Chase).

Что имеем? Пуровский мост – это мост Ротенберга, ВТБ и американского банка….

Поэтому надо ли удивляться суровым ценам за проезд через мост?