Умер отец рэпера Басты
23.10.2020, 18:23, Разное
Российский рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, поделился с поклонниками печальной новостью. Артист сообщил о смерти своего отца.
По словам исполнителя, Михаил Вакуленко умер в возрасте 61 года. Причину смерти родного человека Баста называть не стал. Прощаясь с отцом, Василий назвал его “настоящим русским офицером”, который верил в честность и справедливость и мечтал изменить мир, передает “Экспресс газета”.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет