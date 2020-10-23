 

Умер отец рэпера Басты

23.10.2020, 18:23, Разное

Российский рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, поделился с поклонниками печальной новостью. Артист сообщил о смерти своего отца.

По словам исполнителя, Михаил Вакуленко умер в возрасте 61 года. Причину смерти родного человека Баста называть не стал. Прощаясь с отцом, Василий назвал его “настоящим русским офицером”, который верил в честность и справедливость и мечтал изменить мир, передает “Экспресс газета”.



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