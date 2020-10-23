 

НАТО выразило озабоченность испытаниями С-400 Турцией

23.10.2020, 18:08, Новости дня

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс озабочен испытаниями Турции российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

«НАТО озабочено всей ситуацией вокруг приобретения С-400», – цитирует Столтенберга ТАСС.

Ранее Столтенберг заявлял, что Анкаре следует заняться поисками альтернативы приобретенным ею российским зенитно-ракетным комплексам С-400, чтобы не создавать риска для авиации членов альянса. Турция, тем временем, отказалась интегрировать С-400 в управление НАТО.

Напомним, в начале октября стало известно, что Турция перебросила российские ЗРК С-400 в черноморскую провинцию Самсун, предположительно, для проведения испытаний. Турецкие СМИ публиковали видеозапись с пуском ракеты.

Госдеп заявлял, что приобретение Турцией российских ЗРК С-400 является «важнейшим препятствием» в ее отношениях с США. При этом президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара не собирается просить разрешения у США относительно испытаний С-400.



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