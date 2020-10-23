Российские школьники взяли пять золотых медалей на олимпиаде по астрономии

23.10.2020, 18:05, Новости дня

Сборная РФ победила на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике. Олимпиада впервые проходила в дистанционном формате, россияне завоевали пять золотых медалей.

Победителями стали учащиеся Президентского физико-математического лицея №239 Санкт-Петербурга Артем Гордеев и Иван Харичкин, Алексей Кадыков из московской общеобразовательной школы Центра педагогического мастерства, а также Сергей Рева и Руслан Сапаев из столичного «Лицея «Вторая школа». Руководил сборной старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Борис Эскин, передает РИА «Новости».

В августе 2019 года школьники из РФ выиграли на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике в Китае четыре золотых и одну серебряную медаль.