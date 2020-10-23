Тихановская потребовала провести новые выборы в Белоруссии до конца года

23.10.2020, 18:05, Новости дня

Повторные президентские выборы в Белоруссии стоит назначить до конца 2020 года, сообщила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская в ходе визита в Данию.

«Важная встреча состоялась с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ. На ней обсуждались переговоры о новых выборах и страны, которые могут участвовать в организации этих переговоров. Светлана сделала акцент, что переговоры о новых выборах должны начаться в 2020 году и новые выборы тоже должны быть назначены до конца года», – цитирует сообщение пресс-службы Тихановской РИА «Новости».

Политик также провела встречу с главой МИД Дании Йеппе Кофодом. Датский чиновник отметил, что датская сторона создает Фонд новой демократии для поддержки гражданского общества в том числе в Белоруссии.

Кроме того, Тихановская провела встречу с премьером страны Метте Фредериксен, во время которой объявила, что пришло время думать о «переходном периоде в Белоруссии» и обсуждению соответствующих реформ.

Ранее Тихановская предъявила действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко «ультиматум», заявив, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий республики, если власти не выполнят требования оппозиции.

23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы», а не «президентом» Белоруссии.