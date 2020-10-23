«Пятерочка» открывает магазин без кассиров

23.10.2020, 18:00, Новости дня

В мире данная технология ритейла уже не нова, хотя все еще не много торговых сетей применяют ее на практике. Российская «Пятерочка» оказалась в числе этого избранного клуба, открыв первый магазин без кассиров.

Оплата выбранных в супермаркете товаров происходит автоматически, поясняют представители сети. Покупателям лишь нужно войти внутрь помещения, пройдя идентификацию при помощи QR-кода.

Пока еще речь идет только о пилотном проекте, говорят в «Пятерочке». И площадь автоматизированного магазина невелика – всего-то 80 квадратных метров. Но здесь можно быстро и без всяких очередей приобрести товары из ассортимента, который состоит из 900 наименований. Работают кассы самообслуживания или специальные приложения, установленные на смартфонах клиентов.