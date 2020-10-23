 

В РФ виртуальные eSIM начали продавать на федеральном уровне

23.10.2020, 18:00, Новости дня

Пионером во внедрении eSIM на федеральном уровне в РФ стала компания «М.Видео-Эльдорадо». До сих пор электронные СИМ-карты операторов можно было приобрести только в отдельных фирменных магазинах. То есть лишь жители отдельных регионов реально имели к ним доступ.

Теперь ситуация изменилась. Карты eSIM начинают работать по всей стране, облегчая доступ граждан к услугам мобильной связи.

По словам экспертов, все еще остается проблема с продажей eSIM в дистанционном варианте. Но она решаема, говорят специалисты. Пройдет немного времени, и свободный доступ к виртуальным картам получат все желающие. Стоимость «старта» сегодня составляет всего 100 рублей. Но если вы покупаете смартфон, то виртуальную eSIM фирменный магазин предоставит бесплатно.



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