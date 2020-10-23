В России могут ввести «ковидный» мораторий на маркировку лекарств

23.10.2020, 17:55, Разное



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Долго запрягали, медленно поехали

Как сообщает «Парламентская газета», депутаты призвали также отменить штрафы, вынесенные аптекам за нарушения правил предоставления данных в систему маркировки и не вводить новые до тех пор, пока не закончится пандемия. Депутаты ссылаются на большое количество жалоб о нехватке лекарств в аптеках, в том числе необходимых для лечения коронавируса.

«Начиная с 5 октября в целом по стране фиксируется 4-кратное увеличение спроса на противовирусные и симптоматические препараты сезонного спроса», — говорится в обращении.

Сегодня коллективное письмо аналогичного содержания направили в адрес премьер-министра Михаила Мишустина руководители девяти отраслевых объединений и Всероссийского союза общественных объединений пациентов. По данным «Фармацевтического вестника», авторы петиции попросили разработать особый порядок работы СМДЛП на время пандемии и оставить возможность для временной поставки немаркированной продукции в исключительных случаях при отсутствии аналогичных маркированных препаратов.

Эксперимент по обязательной маркировке лекарств начался в 2017 году, 1 октября 2019 года процедура стала обязательной для части лекарств, а с 1 июля 2020 года — для всех остальных. Длительная подготовка работы системы не избавила от проблем: осенью аптеки и дистрибьюторы начали жаловаться на сбои в СМДЛП и говорить о том, что маркировка может привести к дефициту лекарственных средств.

Один из самых крупных сбоев в системе произошел 30 сентября, из-за чего были утеряны загруженные данные о препаратах, после чего поставка маркированных лекарств была задержана. На сегодняшний день удалось восстановить чуть больше трети потерянных данных. Похожий инцидент случился 26 июня, когда часть маркированных лекарств оказалась заблокирована. 22 октября в ходе заседания Госдумы замминистра здравоохранения Наталья Хорова признала наличие перебоев с обеспечением регионов необходимых лекарств.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы маркировки лекарств, объяснил перебои с продажей лекарств боязнью аптечных сетей нарушить правила оборота маркированного товара и понести получить за это штраф.

«Даже лидокаина нет»

Для конечного потребителя сбои в системе оборачиваются невозможностью купить необходимые лекарства, в том числе рекомендованные Минздравом для лечения коронавируса. По данным «Новой газеты», в аптеках возник дефицит антибиотиков, необходимых для предотвращения бактериальной легких при COVID-19.

«Наш сумамед стоит на таможне. Нам TEVA должна 30 тыс. упаковок. Сотни тысяч упаковок сумамеда лежат на таможенных складах, и они не могут их выпустить в рынок», – цитирует издание гендиректора сети «Фармленд» Аделю Кальметьеву.

«Антибиотиков нет, антикоагулянтов нет, даже лидокаина нет. У производителя лежит полусырой продукт, и он не может выпустить товар на рынок, потому что не получил коды, а аптека не может оприходовать, потому что тоже не получила коды», – сообщила эксперт.

Сбои в системе могут привести даже к нехватке дексаметазона — стероида, необходимого для предотвращения цитокинового шторма.

Инициативу ввести мораторий на маркировку лекарств поддерживают многие участники фармацевтического рынка.

«Вторая волна эпидемии – не самый подходящий момент для дефицита лекарств», – цитирует Forbes гендиректора сети аптек «36,6» Александра Кузина.