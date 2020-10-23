 

Москва оценила резкое увеличение военных расходов Швеции

23.10.2020, 17:48, Новости дня

На Севере Европы нет противоречий и конфликтов, требующих военного решения, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя проект оборонной стратегии Швеции.

«На Севере Европы не существует противоречий и конфликтов, природа которых требовала бы военного решения. Со своей стороны, готовы к открытому и заинтересованному диалогу по проблематике укрепления безопасности и стабильности со всеми североевропейскими партнерами. Не раз акцентировали это и в контактах со шведской стороной», – говорится в опубликованном на сайте МИД комментарии Захаровой.

Она добавила, что определение оборонной стратегии – это суверенное право Швеции, однако повышение военных расходов не может не настораживать. «Тем более что в проекте стратегии не исключается алармистский сценарий вооруженного нападения на Швецию, а РФ упоминается в нем более 100 раз, в основном в качестве потенциального источника угроз шведской безопасности», – подчеркнула Захарова.

Антироссийская фобия у Швеции – это также результат давления на Стокгольм со стороны НАТО, убеждена дипломат. Именно Североатлантический альянс, по мнению Москвы, ответственен «за нагнетание напряженности и эскалацию военной деятельности в регионе Северной Европы – до недавнего времени одном из самых стабильных в мире».

Напомним, Швеция решила нарастить расходы на оборону, в период с 2021 по 2025 годы ассигнования на оборону увеличатся на 27,5 млрд шведских крон (3,11 млрд долларов), то есть на 40%.



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