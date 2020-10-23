 

Андрей Малахов и другие гости открытия пространства Alina Pinsky Gallery

23.10.2020, 17:40, Разное

Новое пространство галереи Алины Пинской на Пречистенке – это доходный дом Исакова, построенный архитектором Кекушевым в 1905 году. Оценить новый интерьер от бюро Wowhaus и экспозицию в этот день пришли Зельфира Трегулова, Ольга Свиблова, Василий Церетели, Елена Крыгина, Андрей Малахов, Ксения Чилингарова, Леонид Парфенов и другие.

Алина Пинская и Ольга СвибловаАндрей МалаховВика ГазинскаяЕвгения Зеленская и Вадим Дымов Зельфира ТрегуловаВыставка “Четкие контуры” посвящена “русскому минимализму”, представленному работами художников, которые начали свой путь в 1960-1970-х годах. Их объединяет приверженность геометрической абстракции, эксперименты с повторяющимися мотивами и формами, лаконизм художественных средств. Со-куратором выставки выступила Ирина Горлова, руководитель отдела новейших течений Третьяковской галереи. На выставке представлены работы Владимира Андреенкова, Нонны Горюновой, Риммы Заневской, Юрия Злотникова, Франциско Инфанте, Михаила Чернышова, Игоря Шелковского, Александра Юликова.

Выставка “Четкие контуры” будет идти до 5 декабря.

Леонид Парфенов Ксения ЧилингароваЕлена КрыгинаКсения СоловьеваДмитрий и Алина ПинскиеВасилий ЦеретелиЕвгения МиловаМихаил ДруянЮлия Прудько



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