Оранжевый – хит сезона: Ирина Шейк на модной презентации в Нью-Йорке

23.10.2020, 17:40, Разное

В последнее время Ирина Шейк отдает предпочтение цитрусовым оттенкам: недавно мы видели ее в юбочном костюме лаймового цвета, в то время как ее дочь Лея позировала в лимонном, а вчера модель появилась перед публикой в апельсиновых тонах. Она приняла участие в мероприятии бутика Falconeri в Нью-Йорке, став главной звездой вечеринки.

Основу образа составил оранжевый кашемировый свитер, который Шейк сочетала с кожаными мини-шортами, позволяющими рассмотреть стройные ноги модели. Сочетались с шортами и высокие сапоги, в которых Ирина нередко появляется на улицах города, и бретелька от боди, и микро-сумка. Помимо защитной маски, из аксессуаров на Шейк было несколько золотых колец и минималистичных цепочек. Ирина Шейк в Нью-Йорке Ирина Шейк в Нью-Йорке Недавно, к слову, Шейк позировала полностью обнаженной, став героиней нового номера Vogue Czechoslovakia. На обложке она запечатлена стоящей на каменной вазе, прикрываясь голубыми тарелками с золотым орнаментом от бренда Versace. Именно в саду Донателлы Версаче, по словам Шейк, и был сделан этот снимок. Позднее она поделилась еще одним – своими шикарными ногами на фоне дивана Versace.