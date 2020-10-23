В случае проигрыша на выборах Трамп может стать постоянным экспертом ток-шоу на телеканале «Россия-1»

23.10.2020, 17:37, Разное

Дональд Трамп получил официальное приглашение от телеканала «Россия-1» принять участие в общественно-политических программах в качестве главного эксперта по США и ЕС. Как отметил действующий американский лидер в своём «твиттере», он рассмотрит данное предложение «со всем вниманием» в случае поражения на грядущих выборах.

«На телеканале «Россия-1» выходит несколько очень рейтинговых передач, в том числе «60 минут» и «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Участие в этих шоу для любого человека большая честь. Наши эксперты имеют возможность доносить свою позицию до десятков миллионов зрителей. Дональд Трамп — яркая личность с очень интересной биографией. Уверен, ему будет очень интересно принять участие в проектах «России», возможно, в будущем мы даже предложим ему запустить собственный проект», — отметил главный продюсер «России-1» Игорь Шестаков.

«Всегда буду рад видеть Дональда среди экспертов в моей программе. Думаю, ему и самому будет приятно стоять в одном ряду с такими выдающимися ораторами как Сергей Михеев, Сергей Кургинян, Виталий Третьяков, Игорь Коротченко, да и любым из наших экспертов», — прокомментировал информацию Владимир Соловьёв.

Если Трамп примет это предложение, первые передачи с его участием могут выйти в эфир уже в декабре 2020 года.