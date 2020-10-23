Как пережить ретроградный Меркурий? Советы от Василисы Володиной

23.10.2020, 17:23, Разное

В личном блоге астролог часто делится с подписчиками советами по поводу того, как пережить те или иные периоды. Звезда посоветовала всем знакам зодиака воздержаться от спонтанности. Особенно это правило касается покупок.

Василиса Володина призналась, что во время ретро-Меркурия ее ужасно тянет на шопинг, однако нужно себя останавливать. Чтобы избежать лишних трат, астролог посоветовала придерживаться определенных правил.

Во-первых, стоит удостовериться, что у вас точно нет похожей вещи, которую вы собираетесь купить. Во-вторых, лучше всего отовариваться в интернет-магазинах – там всегда проще удалять из корзины ненужное. Но главное: прежде чем нажать на кнопку оплаты, взвесьте все за и против, подумайте несколько дней, точно ли так необходимо то, что вы планируете приобрести.

Также Василиса Володина рекомендует обязательно сохранять чеки и несколько раз проверять пригодность товара. Ретроградный Меркурий может преподнести неприятные сюрпризы.

Напомним, астролог ушла в неоплачиваемый отпуск, как только начала пандемия коронавируса. Звезда больше не снимается в “Давай поженимся”, так как боится заразиться китайской инфекцией.