Оперштаб: Дети распространяют коронавирус чаще взрослых

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23.10.2020, 17:08, Новости дня

Дети распространяют коронавирус совместно проживающим родственникам в 1,5 раза чаще, чем взрослые члены семьи, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«На основе аналитических данных, полученных в результате эпидемиологического расследования по каждому случаю, за период с 1 июня по 21 октября 17% инфицированных коронавирусом детей, независимо от тяжести течения болезни, впоследствии заразили совместно проживающих членов семьи. При этом среди заболевшего взрослого населения инфекцию передали лишь 11%. Масштабное исследование было проведено на основе более 280 тыс. случаев», – цитирует сообщение агентство «Москва».

Оперштаб отметил, что дети чаще всего переносят болезнь в легкой форме и без симптомов. Однако при этом инфицированные дети представляют угрозу для взрослых и в особенности пожилых людей.

В оперштабе попросили соблюдать меры безопасности и по возоможности сократить контакты с пожилыми родственниками.

При этом директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян заявлял в пятницу, что предположение о том, что школьники – активные разносчики коронавируса, не подтверждается. По его словам, именно взрослые заражают детей, а не наоборот.



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