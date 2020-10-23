Мнение: Турция и Украина – совместная стратегия против РФ

23.10.2020, 17:05, Разное

Пока турецкие военные испытывали С-400 российского производства на побережье Черного моря, Эрдоган принимал своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Стамбуле для переговоров о развитии сотрудничества в оборонной промышленности. Новый пакет соглашений, подписанных на встрече, подчеркивает, насколько процветали оборонные связи Турции с Украиной в последние годы на фоне непростых отношений с РФ, которые чередовались между сотрудничеством и соперничеством.

Выступая после церемонии подписания, Эрдоган сказал: “Турция рассматривает Украину как ключевую страну для установления стабильности, безопасности, мира и процветания в регионе”. Зеленский сказал, что соглашения открывают путь к “новым возможностям”. Он добавил, что сотрудничество в оборонной промышленности “важно для развития нашего стратегического партнерства”.

Высказывания двух лидеров вряд ли можно приуменьшить как дипломатические банальности. Украина сегодня выделяется как главный партнер Турции в ряде критически важных военных технологий, таких как турбовинтовые и дизельные двигатели, авионика, дроны, противокорабельные и крылатые ракеты, радиолокационные системы и системы наблюдения, космические и спутниковые технологии, роботизированные системы, ракетные двигатели и системы наведения. Технологическое сотрудничество между двумя сторонами резко возросло за последние два года, заложив основу для научно-технического альянса с далеко идущими последствиями для геополитического баланса сил в бассейне Черного моря.

Сделка 2018 г, по покупке украинской стороной турецкого BAYRAKTAR TB2, заложила основу для расширения сотрудничества. Турецкие и украинские компании в настоящее время работают над около 50 совместными оборонными проектами.

Многие в Анкаре считают, что совместное предприятие Baykar Makina, производителя беспилотников Bayraktar, и украинской государственной компании по торговле оружием “Укрспецэкспорт”, наконец, решит давние недостатки турецкой оборонной промышленности в производстве двигателей.

В январе в Киеве состоялась седьмая встреча по сотрудничеству в сфере оборонной промышленности между Турцией и Украиной – еще одно знаменательное событие, открывшее путь для передачи технических знаний между двумя сторонами для создания синергии в отношении важнейших военных технологий.

Визит Эрдогана на Украину в феврале и его решение выделить Украине 40 млн$ на поддержку исследований и разработок в области технологий двигателей стали еще одним стимулом для двусторонних связей в области обороны.

В ходе визита стороны открыли новую главу сотрудничества: космические и разведывательные спутниковые технологии. Украина согласилась передать в Турцию технические знания для развития нового космического агентства и лаборатории спутниковых исследований и разработок в Roketsan, ведущем турецком государственном производителе ракетных двигателей и спутников.

В конце августа Олег Уруский, заместитель премьер-министра Украины, курирующий стратегические отрасли, нанес визит в Анкару, который стал еще одним поворотным моментом. Партнерство между двумя странами переросло в альянс в области критически важных оборонных технологий, включая продажу около четверти акций украинского производителя двигателей “Мотор Сич” турецким фирмам, а также условия, касающиеся передачи “ноу-хау”, и продажи Турции – Украине наземного оборудования – противокорабельных ракет Atmaca с дальностью полета 200 км – разработка, которая может изменить геостратегический баланс в Черноморском регионе, если и Украина, и Турция разместят эти системы на своих берегах – и закупка Украиной РЛС и систем наблюдения, связи производства Aselsan.

Уруский и глава агентства оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подписали соглашение, закладывающее основу для сотрудничества, включая передачу технических знаний в области космических и спутниковых технологий, разработку крылатых ракет большой дальности, помощь Украины в разработке реактивных двигателей в турецком проекте истребителя TFX, запуск совместной программы по дронам дальнего действия и возможности дальнейшего сотрудничества для турецких государственных фирм TUSAS и Roketsan.

Во время визита Зеленского 16 октября стороны обсудили передачу украинских технологий центру космических исследований и разработок Roketsan, конкретный шаг, позволяющий сотрудничать в области двигателей и космических технологий, а также то, как Украина может также помочь в преодолении затяжной проблемы с двигателями турецкого танка Altay.

Между тем Турции нужен новый самолет, чтобы увеличить свой военно-транспортный парк, который включает устаревшие самолеты, такие как C-160. Недавнее военное вмешательство Турции в Ливию и другие зоны конфликта подчеркнуло острую потребность в авиалайнере с реактивным двигателем, и украинский самолет Ан-178 рассматривается как вариант.

Турецкая сторона официально подтвердила свое желание разработать совместный разведывательный спутник с Украиной во время визита Зеленского. Контролируемый государством турецкий разработчик военного программного обеспечения Havelsan и крупнейший украинский оборонный холдинг “Укроборонпром” уже подписали соглашение о сотрудничестве в производстве спутниковой техники.

Стороны также начали обсуждение перспективы совместного технического обслуживания кораблей и даже покупки Украиной турецких фрегатов и канонерских лодок типа MILGEM в рамках усилий по омоложению стареющего украинского флота.

Для Турции стратегическое партнерство с Украиной обещает выход из устойчивых препятствий в ее оборонных отношениях с западными “партнерами”, включая трудности в обеспечении технических знаний и совместного производства, а также запреты на экспорт в третьи страны, когда речь идет о продукции военного назначения, произведенной с использованием иностранных ресурсов. Таким образом, Турция надеется добиться внутреннего производства важнейших военных технологий и получить полную свободу экспорта.

Двустороннее сотрудничество в области оборонной промышленности может привести к совместным военным учениям, повышающим оперативную работу турецких и украинских ВС – перспектива, которая может изменить геостратегический баланс в Черноморском регионе. Москва, несомненно, не следит за растущим турецко-украинским сближением. Ибо там ЛИКВИДКОМ.