Мнение: Материалы по Карабахской войне

23.10.2020, 16:55, Разное

За последние несколько дней читатели накидали массу статей по войне в Карабахе.

Даю сразу оптом:

1. Карабах в тисках панисламизма

https://rishonim.info/karabah-v-tiskahpanislamizma/

Успех исламизации карабахского конфликта связан с ограничениями возможностей для Ирана повлиять на развитие этого конфликта. С одной стороны, проиранская Исламская партия Азербайджана выступает за силовое решение Карабахского конфликта, в чем ее, как, впрочем, и официальный Баку, поддерживают иранские азербайджанцы, персы и шиитское духовенство Ирана. С другой стороны, среди иранских азербайджанцев существует тяга к пантюркизму, чему особенно способствует укрепление влияния Турции в Азербайджане, Грузии и Абхазии. Если же Анкара попытается инспирировать сепаратистские процессы в Иранском Азербайджане, то это вызовет одобрение у США и Израиля.

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2. Пантюркизм в Татарстане

https://zen.yandex.ru/media/id/5a745e103dceb711fa20e7e5/k-voprosu-o-pantiurkizme-5f8c42435282a97827b36196

Вот что говорит Назарбаев:

"12 октября 2012 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на казахстанско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле, сделал громкое заявление. Он сказал: «Между Средиземным морем и Алтаем живет более 200 миллионов наших соплеменников. Если бы они объединились, мы стали бы большим и влиятельным в мире государством»."

Мы, коммунисты, конечно, последовательные противники российского империализма, как и любого другого буржуазного государства, но, что произойдет, если эта обширная евразийская территория подвергнется дележу со стороны южного соседа и местечковых националистических групп буржуазии, это трудно представить.

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3. Растущий арсенал беспилотников в Азербайджане, возможно, заставил его поверить в то, что он имеет преимущество перед Арменией https://www.forbes.com/sites/pauliddon/2020/10/07/how-effective-is-azerbaijans-growing-drone-arsenal/#40b292114c21 (на английском)

Он отметил , что эти удары в Идлибе Сирии в начале этого года были «настолько инновационным и эффективным» , что Институт Royal United Services в Лондоне зашел так далеко, что ставит под сомнение полезность основного боевого танка. В будущем для основных боевых танков потребуются современные системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны малой дальности для защиты от таких атак.

Однако Сэмюэл Бендетт, аналитик Центра военно-морского анализа (CNA) и старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS), усомнился в том, насколько эффективны азербайджанские беспилотники в этом конфликте до сих пор.

«В принципе, Азербайджан, возможно, не получил« значительного »преимущества, поскольку он все еще несет потери в людях и материальных средствах, а также теряет часть своих беспилотников из-за обширной ПВО армянских сил», – сказал он. «Но он определенно получил преимущество с оружием, которое может вызвать дополнительный стресс и истощение армянских и нагорно-карабахских сил».

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4. Ловушка для России в Карабахе. Возможный план Запада

https://nosikot.livejournal.com/7065738.html

Чтобы не "растекаться" предположу вот такой алгоритм:

– массированное наращивание военного потенциала Азербайджана (источник – нефтяные деньги, основные партнеры – Турция, Израиль, РФ – первая как "союзник", второй как "сочувствующий", третья – поставщик)

– попытка азербайджанского наступления в Карабахе в 2016 г. – с "работой над ошибками" по результатам

– приход к власти в Армении (член ЕврАзЭС, ОДКБ, ВБ России на территории), в результате "цветной революции" прозападных сил (сразу оговорюсь – в случае существования такого плана в реале на местном уровне в него НИКОГО не посвещали! А зачем?!)

– новое азербайджанское наступление начавшееся 27 сентября этого года, на фоне заявлений Турции о всемерной поддержке

– заявленная Ереваном опасность нового, тотального геноцида армян – не может не найти отклика среди населения Армении и НК в силу историко-генетической памяти о геноциде 1915 г. (между тем весьма влиятельная армянская диаспора на Западе как-то "стоически" реагирует на эти слова – "что-то знают"?)

Эти этапы мы уже прошли, далее:

– явная военная победа Азербайджана на фронте, отступление армян

– остановка наступления под гласным, "мощным и жестким" давлением Запада на Турцию (на самом деле – верном слуге и союзнике США, ей – вместе с Польшей и "поручено" работать с РФ – такой вот уровень!)

– созыв "мирной конференции", определение линии разграничения сторон, ввод "миротворцев" – ООН, а скорее НАТО (ООН и подобные структуры для Запада свой век отжили, их постепенно отправляют "на свалку")

– политические решения: а) гарантии со стороны Запада жизни и безопасности армян (см. на сербов в Косово и т.п.); б) выход Армении из ОБКБ и ЕврАзЭС; в) вывод ВБ России; г) "милостивое" согласие Турции на данные условия

ИТОГИ:

– из 3-х республик Закавказья в 2-х – марионетки Запада, 3-я – под полным контролем Турции

– Россия из региона вытеснена – на глазах "людей и соседей", Ближнего Востока и Средней Азии (Абхазия и ЮО – возможный следующий этап, но они, на деле НЕ важны, по большому счету)

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5. Почему русофоб Равшан Аскеров не воюет в Карабахе?

https://eadaily.com/ru/news/2020/10/20/rusofob-grossmeyster-pochemu-rovshan-askerov-ne-voyuet-v-karabahe

Отличился господин гроссмейстер «остроумием» еще по одному случаю. 13 октября, когда соотечественники Аскерова из армии Азербайджана вели бои за Гадрут и Физули, сам Аскеров гулял по центру Москвы, наслаждаясь последними теплыми днями осени. Возле Долгоруковской улицы есть сквер Михаила Калашникова — с памятником великому оружейнику. Увидев бронзового Калашникова, Аскеров не удержался, чтобы не поделиться возникшими мыслями в Facebook:

«Угробищный, уродливый, пошлый, безвкусный и аморальный памятник убийце Калашникову с орудием убийства в руке. И что же вы (русские. — EADaily) своим АК-47 не лечитесь от вирусов? Какого хрена ищете вакцины? Автоматы ведь важнее?»

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6. Как Джордж Сорос управляет политикой в Армении

https://ura.news/articles/1036281230

Под контроль Фонда переходят министерства, посольства и университеты. Например, Сос Аветисян, который был ответственным лицом по программам развития гражданского общества Фонда Сороса в Армении, в первые годы правления Пашиняна занимал пост замминистра образования и науки, а сейчас представляет блок «Мой шаг» в парламенте. Действующий замминистра образования и науки Аревик Анапиосян много лет возглавляла организацию, финансируемую Фондом Сороса, которая только в 2016—2017 годы получила от фонда грант в размере 196 тысяч долларов.

Депутат парламента от блока Пашиняна «Мой шаг» Гаяна Абрамян получила в 2016—2017 годах от Фонд Сороса 210 тысяч долларов на проекты ее организации «За равные права». Ее коллега по блоку в парламенте Тагун Казарян руководил многочисленными проектами, финансируемыми Фондом. Вице-спикер парламента Лена Назарян, руководитель аппарата премьер-министра Лиана Далтахчян и руководитель государственного кадастра недвижимости Сархат Петросян являются координаторами и руководителями программ «Центра регионального развития», управляемого Фондом Сороса и получившего от фонда более 2 млн долларов.

Сасун Хачатурян, брат председателя совета директоров Фонда Сороса Давида Хачатуряна, возглавляет Специальную следственную службу Армении. В прессе также сообщалось и о назначенном министром юстиции Армении Рустама Бадасяна, кандидатуру которого поддержала исполнительный директор Фонда Сороса в Армении Лариса Минасян. Главой Совета национальной безопасности назначен бывший координатор «Transparency International» по избирательным программам Армен Григорян. Бывший глава Государственной контрольной службы Давид Санасарян, бросавший яйца в российское посольство в Армении, является воспитанником прозападной партии американского наследия, возглавляемой Раффи Ованнисяном.

По данным СМИ Армении, что среди сторонников Пашиняна в парламенте деятельность 14 депутатов финансируются Фондом Сороса. Косвенно связаны с Фондом еще около 50 избранников.

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7. О турецком центре управления дронами в Азербайджане

https://nkobserver.com/archives/6528 (NB! материал от 18 августа 2020 – на английском)

Согласно последним новостям, генерал Кахья является генеральным менеджером службы управления министерства обороны Турции . Кахья был известен тем, что возглавлял группу турецких разведчиков в Ливии, прежде чем был предположительно задержан силами генерала Хафтара Ливийской национальной армии.

В Ливии команда Кахьи управляла глобальным центром безопасности и операций (GSOC), в практическом плане – операционным залом для дронов для поддержки войск Правительства национального согласия (GNA) . Его присутствие вместе с высокопоставленными турецкими военными чиновниками в Азербайджане предполагает возможность создания аналогичного GSOC или операционного центра для обеспечения беспилотных летательных аппаратов с азербайджанскими военными. Последний активизировал усилия по развитию области беспилотных летательных аппаратов, закупая и производя БПЛА израильской конструкции, а в июне этого года, похоже, пытался приобрести турецкие беспилотники. Такая схема в Азербайджане , возможно, будет представлена ​​в виде встроенных турецких специалистов, управляющих БПЛА, которые будут предоставлять информацию азербайджанским военным, что является своего рода аутсорсингом, как это делается в Ливии . Но на данный момент ни Баку, ни Анкара официально эту возможность не комментируют.

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PS. Если есть интересные материалы на тему, кидайте сюда в камменты, почитаю.