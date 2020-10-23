Спецсвязь РФ доставила на верфи ключевые детали для ледокола «Евпатий Коловрат»

23.10.2020, 16:53, Разное

Силы Спецсвязи РФ доставили на верфи основные детали, которые предназначаются для ледокола «Евпатий Коловрат». Новейшее судно ВМФ РФ сооружают в Санкт-Петербурге на базе Судостроительной фирмы «Алмаз», передает cccb.ru

Фельдъегерям предстояло доставить цельнолитые гребные винты для «Евпатий Коловрат», изготовленные из нержавеющей стали. Они были в городе Северодвинске в Центре судоремонта «Звездочка», являющемся постоянным заказчиком ФГУП ГЦСС.

Для того, чтобы транспортировать крупногабаритный груз для ледокола, представители Спецсвязи РФ изначально детально проработали оптимальный маршрут. ФГУП ГЦСС может похвастаться большим опытом в осуществлении доставок такого масштаба, поэтому гарантирует предприятиям, которые относятся к оборонно-промышленному комплексу, качественные услуги.