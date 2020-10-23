 

Спецсвязь РФ доставила на верфи ключевые детали для ледокола «Евпатий Коловрат»

23.10.2020, 16:53, Разное

Силы Спецсвязи РФ доставили на верфи основные детали, которые предназначаются для ледокола «Евпатий Коловрат». Новейшее судно ВМФ РФ сооружают в Санкт-Петербурге на базе Судостроительной фирмы «Алмаз», передает cccb.ru
Фельдъегерям предстояло доставить цельнолитые гребные винты для «Евпатий Коловрат», изготовленные из нержавеющей стали. Они были в городе Северодвинске в Центре судоремонта «Звездочка», являющемся постоянным заказчиком ФГУП ГЦСС.

Для того, чтобы транспортировать крупногабаритный груз для ледокола, представители Спецсвязи РФ изначально детально проработали оптимальный маршрут. ФГУП ГЦСС может похвастаться большим опытом в осуществлении доставок такого масштаба, поэтому гарантирует предприятиям, которые относятся к оборонно-промышленному комплексу, качественные услуги.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / «О скрепах лучше не скажешь» – Гарик Харламов взорвал сеть жестким хитом о России

18.09 / Мнение: Нелюдь

22.08 / “Это красиво, изящно”: Лада Дэнс на карантине освоила танцы на пилоне

08.08 / Купи себе немножко тюрьмы

31.07 / Куда сходить в Москве: афиша на неделю

05.10 / Снится ерунда под утро: это может быть проблемой?

12.08 / Окситоцин способен бороться с возникновением остеопороза

11.07 / Мнение: Протесты 2020

16.09 / Карди Би подала на развод с рэпером Offset после трех лет брака

07.09 / Сурковское. Двустопный батл

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска