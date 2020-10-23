Мнение: О незамутнённом поколении, сбросившем маски

23.10.2020, 16:50, Разное

Нынешнее молодое поколение Z успели прозвать «снежинками» за хрупкость. Но внешность – и хрупкость – обманчивы. Когда заходит речь о личном интересе, эти неженки показывают такие клыки, которые не снились и более зубастым предкам.

Вот прекрасное в своей незамутнённой чистоте особое мнение «снежинки» по самой горячей сейчас теме. Это прямая речь, если что…

Носить ли защитные маски? Соблюдать ли социальную дистанцию? Допускать ли иные ограничения нормальной жизни?

Вот как отвечает младшее поколение.

Показатель смертности от #коронавирус­а составляет около 1,5%. Эгоизм – это класть жизни 98,5% на алтарь выживания 1,5% слабых, которых в принципе может убить любая инфекция, в силу возраста или общих проблем со здоровьем. Эгоизм – это ожидать, что молодое поколение, которому только предстоит познать жизнь, согласится отказаться от неё ради тех, в чьей жизни всё уже было.

Боящиеся пусть остаются дома и, если угодно, ходят в защитных костюмах, а не стоят на пути у остальных, кому нужно нормально учиться, нормально работать, строить личную жизнь (у многих людей она до сих пор парализована глупейшим закрытием границ). Туберкулёз в XXI веке убивает больше людей, чем Covid-19 (об этом есть отличная статья в «New York Times»), но вокруг него нет такой истерии, потому что его в своё время не додумались сделать политическим инструментом. Остаётся надеяться, что когда истерия закончится, те, кто тотальным контролем и абсурдными ограничениями сломали нам 2020, понесут строгое и очень жестокое наказание

И это совсем не одиночный глас вопиющего в пустыне, взвывшего от томления гормонов. Есть немалое число тех, кто такую позицию поддерживает. Вот, например:

А что не так, ведь такой выбор общество делает каждый день. Нужно ли ограничить скорость автомобилей в городе до 30 км/ч? Ведь погибает по 30 тыс в год. Нужно ли раздавать таблетки больным СПИДом, ведь не раздавая из мы получаем новых больных и смертность растёт? Нужно ли инвестировать больше в медицину или больше делать танков как сейчас?

Это все моделируется и оценивается, основываясь на стоимости ценности человеческой жизни. И, да, у стариков она в разы меньше, чем у молодых, ибо они меньше пользы принесут обществу. К сожалению всех не спасти, надо выбирать сколько спасать…

Хм… Это просто эгоизм, дошедший до предела? Или уже социал-дарвинизм, граничащий с фашизмом? И какой прекрасный, дивный, новый мир построят люди с такими ценностями?